Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

Les activités sportives se sont déroulées à proximité du parc Pierre-et-Maurice-Gagné, la zone de transition pour les trois disciplines.

Les épreuves de natation, de vélo et de course à pied se sont enchaînées sur des distances qui variaient selon l'âge des participants et leur catégorie.

L'organisateur de l'événement, Jean-Yves Fournier, estime que la participation a augmenté de près de 20 % comparativement à l'année précédente.

ll n'y avait pas loin de 127 personnes l'an passé. Cette année, on en a 153. Ça vient d'un peu partout, des maritimes, du Québec, il y en a un petit peu de la province de l'Ontario. Ça part de 9 ans et ça va jusqu'à 70 ans , précise-t-il.

Les concurrents ont pu s'inscrire dans les différentes catégories du défi sportif.