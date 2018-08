Ils seront plus de 2000 athlètes provenant d’une quarantaine de clubs nautiques de partout au Canada à prendre part aux différentes compétitions qui auront lieu jusqu’au 2 septembre.

La Sherbrookoise Keisha Tomasik, un espoir pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020, sera à surveiller parmi les athlètes participants. Elle a gagné 6 médailles aux Jeux du Canada l’an dernier à Winnipeg.

« C'est la compétition qui me rend la plus heureuse. Être à Sherbrooke et faire ce que j'aime, c'est parfait », confie l'étudiante de 21 ans à l'Université Bishop's.

Sa passion en est une de famille. Son père participera à la compétition des maîtres. « C’est mon père qui m’a dit d’essayer le kayak, ce que j’ai fait. Depuis ce jour-là, j’en fais tous les jours », raconte-t-elle.

Elle participera aux compétitions au sein de quatre différentes catégories.

« J'aimerais ça au moins avoir une médaille en individuel et ensuite en bateau d'équipe où on peut avoir une médaille dans toutes les courses », conclut-elle.