Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville d'après les informations de Catherine Poisson et Caroline Cyr

Il s'agit d'un premier été de production pour la Microbrasserie Au Frontibus, située à Rivière-au-Renard. La copropriétaire, Lydia Martin Bérubé, souligne que les objectifs fixés pour la première année ont été dépassés de près de 25 %.

Neuf variétés de bières Frontibus sont produites à Rivière-au-Renard, près de Gaspé. Photo : Radio-Canada

Notre slogan c’est "La nature sauvage à chaque gorgée". Lydia Martin Bérubé, copropriétaire de la Microbrasserie Au Frontibus

La Route des bières de l'Est-du-Québec y est pour quelque chose. Tu vois que les gens planifient aussi leur tour de la Gaspésie en fonction des microbrasseries , explique Mme Bérubé.

Quinze microbrasseries ont été ciblées. Photo : Route des bières de l'Est-du-Québec

Cette microbrasserie gaspésienne s'est limitée à desservir le territoire gaspésien afin de pouvoir répondre à la demande des touristes cet été.

Elle envisage désormais d'élargir la distribution vers les grands centres. Il y a quand même des dépanneurs spécialisés dans les grands centres qui attendent notre bière. Les gens nous demandaient "c’est où qu’on peut vous trouver à Gatineau, Québec, Montréal et Sherbrooke ?" , souligne Lydia Martin Bérubé.

La copropriétaire de la Microbrasserie Au Frontibus, Lydia Martin Bérubé, et l'un des brasseurs, Patrick Leblanc. Photo : Radio-Canada

L'entreprise compte quatre fermenteurs. En septembre, la microbrasserie présentera une nouvelle bière artisanale rousse Rivière Nord, pour souligner sa première année d'activités.

La Microbrasserie Au Frontibus est située à Rivière-au-Renard. Photo : Radio-Canada

Le brasseur Patrick Leblanc indique que plusieurs tests seront effectués pour créer de nouvelles bières.

Les gens en ville ont goûté à tout. Alors c’est le fun de trouver quelque chose qui se démarque un peu. Selon le temps que je vais avoir pour faire des tests, c’est sûr [qu'on va avoir] au moins deux ou trois nouvelles bières pour l’été prochain , précise-t-il.

La Haute-Gaspésie y goûte aussi

Depuis son ouverture en 2014, la Microbrasserie Le Malbord située à Sainte-Anne-des-Monts observe une hausse d'achalandage d'au moins 10 % tous les ans.

Caroline L'Archevêque est copropriétaire de la microbrasserie Le Malbord à Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada

La copropriétaire, Caroline L'Archevêque, mentionne qu'il y a une multitude de petites entreprises dans ce secteur, ce qui permet aux gens de s'y installer et d'y rester.

On a un impact puissant sur les attraits touristiques. Caroline L'Archevêque, copropriétaire de la Microbrasserie Le Malbord

Deuxième été au Caveau des Trois-Pistoles

À Trois-Pistoles, le constat est le même. Plusieurs vacanciers s'arrêtent le temps d'une dégustation, exprès pour découvrir la bière locale.

Le Caveau est une microbrasserie située à Trois-Pistoles. Photo : Radio-Canada

Le copropriétaire du Caveau des Trois-Pistoles, Nicolas Falcimaigne, estime que les touristes ont envie de faire le tour des microbrasseries et de goûter aux différentes saveurs locales. On est agréablement surpris par l’achalandage , dit-il.

Les cofondateurs de la microbrasserie, Diego Marasco et Nicolas Falcimaigne. Photo : Radio-Canada

C’est vraiment un nouveau public. Nicolas Falcimaigne, copropriétaire, Le Caveau des Trois-Pistoles

Selon M. Falcimaigne, cet engouement pour les microbrasseries mènera inévitablement à une réorganisation du marché.

Au 20e siècle, on a eu des camions de bières qui partaient de grandes brasseries et qui desservaient partout dans le monde des bars. Maintenant, ce qu’on va voir, c’est plus de production locale, plus d’échange entre les régions , soutient le copropriétaire.

La microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles a ouvert ses portes en mai 2017. Photo : Radio-Canada

L'entreprise, qui embauche une dizaine d'employés, joue un rôle important dans le développement local, estime Nicolas Falcimaigne.

On est appelé à jouer un rôle de produit d’appel, d'attrait, de création d’emploi, on vient appuyer une identité locale, on crée un sentiment d’appartenance et aussi des lieux de rencontre où les gens vont se reconnaître , souligne-t-il.

Conscientes de leur rôle, les 15 microbrasseries de l’Est-du-Québec se réunissent chaque automne pour déterminer des actions communes en vue de la prochaine saison.