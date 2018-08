Un texte de Roxanne Simard

Je sais que le bilan dans le comté est tellement remarquable, écoutez les gens le voient, les gens m'en parlent et les gens des autres régions m'en parlent également. Philippe Couillard

En visite au Cégep de Chicoutimi, Philippe Couillard a défendu son bilan, précisant que beaucoup de projets et d'investissements dans sa circonscription et dans la région ont été rendus possibles parce qu'en plus d'être député, il était premier ministre.

« Je suis le premier premier ministre du Québec depuis très longtemps à habiter dans une zone rurale, ce qui fait que mes voisins à moi ce sont des agriculteurs, des forestiers des petits entrepreneurs. Je sais très bien qui m'a mis sur mon siège à l'Assemblée nationale et je ne l'oublie jamais. »

Questionné sur le projet de l'amphithéâtre à Saguenay, il croit que la région mérite un amphithéâtre moderne, comme plusieurs autres villes du Québec.

« Entre le rafistolage du Centre Georges-Vézina qui va toujours être incertain et un établissement neuf, moi je préfère un établissement neuf. Le jour que je vais dire, voilà le projet, voilà le coût, il va se faire le projet », note le chef du Parti libéral.

Le premier ministre était accompagné de Marie-Josée Morency, candidate dans Chicoutimi, Serge Simard, candidat dans Dubuc et Mathieu Huot, candidat dans Lac-Saint-Jean.

Rappelons que le Parti libéral n’a toujours pas annoncé de candidat dans la circonscription de Jonquière. Selon Philippe Couillard, l’annonce sera faite bientôt.

Lors de sa visite, le chef du Parti libéral s’est aussi engagé élargir la couverture des soins dentaires aux enfants de 10 à 16 ans.