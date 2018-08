Aux prises avec des résidents de plus en plus vieillissants, les MRC de Témiscouata et des Basques ont fait l'embauche de deux agents d'immigration.

Leur objectif : attirer de nouveaux travailleurs dans ces régions. Mais avant de se lancer dans cette opération de séduction, ils souhaitent déterminer quels sont les besoins et les services offerts dans le milieu.

C'est vraiment la main-d'œuvre qui manque et la population qui est en diminution qui fait qu'on recherche pour les entreprises et leurs besoins. Dimitri Torrent, agent d'immigration

Recours aux travailleurs âgés

La préfète de la MRC de Témiscouata aimerait aussi que le prochain gouvernement favorise le retour sur le marché du travail de certains employés plus âgés à l'aide d'incitatifs financiers.

La MRC de Témiscouata cherche à trouver des solutions pour contrer la pénurie de travailleurs dans la région Photo : Radio-Canada

Quand les jeunes retournent aux études, on aurait des personnes qui sont à leur retraite et qui seraient intéressées à travailler et qui viendraient, mais qui ne seraient pas pénalisées par l'impôt parce qu'elles ont travaillé quelques heures. Guylaine Sirois, préfète de la MRC de Témiscouata

Formation des employés

Mais selon certains, les entreprises doivent également mettre de l'eau dans leur vin. Par exemple, l'entreprise de gestion et de services-conseils PB dimension RH, à Saint-Antonin, propose de former des employés directement au sein de la compagnie.

On va baisser nos standards de recrutement pour vraiment aller chercher des gens qui ont un bon potentiel. Mais on va éduquer ces gens-là en entreprise et on va les former! Paméla Bérubé, propriétaire de PB dimension RH

Québec s'est engagé à verser 75 M$ sur 5 ans aux entreprises qui rémunéreront leurs employés pendant que ces derniers suivent une « formation qualifiante ». Photo : Radio-Canada

Travailleurs étudiants dans l'industrie touristique

Située aux abords du fleuve à Sainte-Flavie, la cantine des Navigateurs a dû fermer ses portes trois semaines plus tôt que prévu, faute d'employés. Une grande partie de la main-d'œuvre estivale de ce petit restaurant est de retour sur les bancs d'école.

De l'aveu du propriétaire de la cantine, reporter le retour en classe de quelques semaines pourrait aider l'industrie touristique.

Ils pourraient faire l'inscription dans la semaine du 22, mais recommencer l'école dans la semaine après la fête du Travail. Ça nous donnerait une maudite bonne chance! Mitchell Pelletier, copropriétaire de la cantine des Navigateurs

Le copropriétaire de la cantine des Navigateurs, Mitchell Pelletier Photo : Radio-Canada

Tous s'entendent sur une chose, la pénurie de main-d'œuvre devra être un enjeu important de la prochaine campagne. Le développement de l'économie des régions en dépend.

D’après les informations de Patrick Bergeron.