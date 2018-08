Avery Young-Lee est finissante de l'école secondaire Bert Fox Community de Fort Qu'Appelle. Elle a mis sur pied un système de petits déjeuners qui a permis à de nombreux élèves de son établissement de manger le repas le plus important de la journée gratuitement, ou pour la somme modique de 2 $.

Financé avec des subventions, des fonds de la division scolaire et des dons, le programme est rapidement devenu populaire. La nourriture - des repas froids et chauds - était préparée à partir d'ingrédients locaux, offerts par des producteurs et épiciers locaux.

« Une bonne nutrition, c’était un enjeu majeur dans la communauté. Sans ça, ça peut entraîner une baisse de la fréquentation scolaire et un manque de concentration à l'école », commente Avery Young-Lee.

« Je pensais que si je pouvais subvenir aux besoins de base des gens, alors peut-être qu’on verrait une augmentation de la fréquentation des classes et des activités parascolaires. »

C’est effectivement ce qui s’est produit : le personnel de l'école a remarqué une augmentation de la présence et de la ponctualité des élèves par la suite.

Avery Young-Lee souhaite maintenant poursuivre ses études à l'Université du Manitoba, pour devenir infirmière. Photo : Gracieuseté Avery Young-Lee

L'idée a valu à Avery Young-Lee une bourse d'études de la Banque TD pour le leadership communautaire. Elle est l’une de 20 étudiants à travers le pays à recevoir cette bourse de 70 000 $, destinée à couvrir ses frais de scolarité et de subsistance pour des études postsecondaires pendant quatre ans.

Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en juin, la jeune femme poursuivra son cursus à l'Université du Manitoba à l'automne, et souhaite devenir pharmacienne.

Son programme de déjeuners restera en place l'année prochaine à son école secondaire, piloté par d’autres élèves qui ont pris la relève.

Avec les informations d'Alex Soloducha, CBC