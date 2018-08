Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

En tout, 45 équipes de niveaux amateur et professionnel se sont affrontées sur les neuf terrains aménagés sur la plage située tout près de l'hôtel de ville. 32 athlètes professionnels ont pris part aux épreuves.

Le directeur Loisirs, Culture et Tourisme à Port-Daniel-Gascons, Éric Huard, explique que l'événement répond à l'engouement que suscite ce sport dans les écoles secondaires de la région.

Le but, c'était de donner la chance aux jeunes, à nos locaux, de côtoyer pendant une fin de semaine des professionnels du volleyball du circuit canadien. Éric Huard, directeur Loisirs, Culture et Tourisme à Port-Daniel-Gascons

Deux équipes de volleyball féminin s'affrontent sur l'un des terrains. Photo : Éric Huard

La municipalité souhaite en faire un événement pancanadien récurrent. Les athlètes professionnels me disaient "écoute, l'année prochaine, on amène d'autres clubs". On vise le Canada au complet l'an prochain , précise M. Huard.

Notre tournoi est après les championnats canadiens, c'est le dernier tournoi sur plage au Québec. Partout, ils veulent venir festoyer la fin d'une année de compétition, c'était le rendez-vous , ajoute-t-il.





Les catégories Excellence (joueurs canadiens professionnels)

Compétition (joueurs qui concourent au Québec)

Participation (joueurs débutants de la Gaspésie)

Une zone Beach-Club a également été mise à la disposition des spectateurs et des participants pendant toute la fin de semaine.