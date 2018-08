Les pompiers albertains sont arrivés à Burns Lake plus tôt cette semaine, avec des gicleurs, pompes, et tuyaux pour lutter contre les feux qui font rage au sud du village, à environ 200 kilomètres à l'ouest de Prince George.

Mais après avoir testé le matériel, le Service de lutte aux incendies de forêt de la Colombie-Britannique a déterminé que le système apporté ne serait pas approprié et ne pourrait pas, donc, être utilisé.

Des habitants ont réagi avec colère, convaincus que le matériel aurait pu aider à la lutte aux feux dans la région. « C’est comme si nos terres et nos propriétés ne comptent pas. Il y a des ressources qui n'ont pas été déployées. C'est une perte de temps et d'argent », commente Ginger Moyah, qui a organisé la manifestation.

Les manifestants se sont d'abord rassemblés près des camions de pompiers samedi matin, puis se sont rendus devant le bureau local de lutte contre les feux de forêt.

Le groupe souhaite que les autorités revoient leur décision, précise le conseiller Charles Rensby.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de faire pression sur le Service d’incendies, pour qu’ils réexaminent certaines des options...pour essayer de trouver un plan pour empêcher les feux de détruire les maisons », dit-il.

Pas suffisamment d'eau, disent les autorités

Les vents ont compliqué la lutte contre les feux au sud-ouest de Burns Lake, notamment les feux de Nadina, Verdun et Cheslatta Lake.

La machinerie apportée par les Albertains est un système de distribution d'eau à haute capacité, ce qui signifie qu'elle peut permettre de déplacer de grandes quantités d'eau vers les flammes.

Les feux continuent de ravager les forêts de la Colombie-Britannique Photo : La Presse canadienne/BC Wildfire Services

Dans une déclaration, le Service de lutte aux incendies de forêt indique que ces engins ont besoin de « très grosses masses » d’eau, et d’un terrain plat pour fonctionner - or ces deux conditions n’étaient pas réunies.

« Dans les zones où cet équipement serait le plus efficace, les sources d’eau étaient insuffisantes, le terrain posait problème et la distance entre les structures était importante », écrit le Service dans un courriel, et ajoute être en train d'évaluer l'utilisation d'autres systèmes de distribution d'eau.