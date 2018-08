La Windsor-Essex Humane Society dit qu'elle a plus de 500 chats et qu'elle en reçoit encore un peu plus chaque jour.

Dans un esprit de coopération, L'organisme de protection des animaux Ottawa Humane Society a décidé d’accueillir des chats de la région de Windsor.

L'unité mobile d'adoption de St-Catherines a transporté samedi 57 chats à Ottawa.

L'organisme de protection des animaux Ottawa Humane Society a reçu des douzaines de chats de Windsor dans le but de leur trouver un foyer. Photo : Katie Martin

Melanie Coulter est directrice générale de la Windsor-Essex Humane Society rappelle que cette augmentation des abandons d'animaux domestiques est un rappel afin de stériliser les animaux de compagnie.

Katie Martin, responsable des communications à l'Ottawa Humane Society, mentionne que les chats pourront être adoptés dès la semaine prochaine après avoir subi un examen complet.

Les vétérinaires de la OHS doivent s'assurer que la santé des animaux n'est pas compromise avant de les déclarer aptes à l'adoption.

L'organisme de protection des animaux Ottawa Humane Society a connu une crise similaire, et nous avons été capables de trouver des foyers pour 308 chats dans les trois dernières semaines. C’est un record pour nous. Katie Martin, responsable des communications à la SPA d'Ottawa

Les dirigeants du refuge d’Ottawa sont convaincus qu'ils vont pouvoir trouver des foyers et familles attentionnés pour ces chats.