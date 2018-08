Un texte de Jérôme Labbé et Yannick Donahue



L’événement est organisé par la Corporation de développement communautaire de Rosemont.

La date du débat reste à confirmer, mais l’entourage péquiste laisse entendre qu’il pourrait avoir lieu avant la ronde des grands débats nationaux, les 13, 17 et 20 septembre.

Il est extrêmement rare de voir le leader d’un grand parti politique accepter de participer à un tel exercice.

En 2014, le chef libéral et aspirant premier ministre, Philippe Couillard, avait refusé de débattre des enjeux locaux dans la circonscription de Roberval, où il tentait de défaire le député sortant Michel Trottier.

En acceptant le débat dans Rosemont, M. Lisée n’a pas l’impression de s’éloigner de sa campagne nationale.