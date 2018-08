Un texte de Charles D’Amboise

« C’est une situation qui est de plus en plus stressante. Il y a une pression qui est de plus en plus grande sur le réseau. On la retrouve année après année », soutient Alain Fortier, président de la FCSQ.

À la Commission scolaire de la capitale, des enseignants en anglais et en musique sont recherchés.

Du côté de la Commission scolaire de Montréal, il manque une cinquantaine d'enseignants, soutient la fédération.

« On va rappeler des enseignants qui étaient à la retraite pour nous donner un coup de main avec la rentrée scolaire. Ce sera des situations bien isolées, marginales, temporaires », précise M. Fortier.

La FCSQ se veut toutefois rassurante : il y aura un enseignant dans chacune des classes de la province pour la rentrée.

« Cela ne veut pas dire qu’on ne déploiera pas de créativité à très court terme. Si jamais on arrivait la veille [de la rentrée], on pourrait rappeler des enseignants à la retraite pour donner un coup de main […] On fait beaucoup de près de service », énumère-t-il.

Valoriser le métier

Qu’est-ce qui explique ce phénomène? La valorisation du métier d’enseignant, répond la fédération. Les inscriptions dans les facultés d’enseignement sont en baisse et cela inquiète la fédération.

« À long terme, c’est ce qu’il faut travailler […] Les doyens des facultés en éducation m’ont convoqué pour essayer de voir quels sont les facteurs qui ont fait que ces inscriptions baissent et qu’à l’intérieur de 5 ans, certains enseignants semblent quitter la profession », souligne M. Fortier.

Samedi, la FCSQ a rencontré les quatre principaux partis en lice aux élections provinciales, qui ont présenté leurs engagements.