Un texte de Lise Millette

On a dépassé les 560 membres et on se dirige à toute allure vers les 600, ce qui fait que deux des plus grosses circonscriptions de Québec solidaire sont à l’extérieur de Montréal. Nous faisons partie du top 5, donc c’est un indicateur important pour conclure que ça se passe vraiment bien pour Québec solidaire ici dans la région , explique Émilise Lessard-Therrien.

L'autre circonscription hors Montréal qui suscite un intérêt marqué chez les citoyens est celle de Taschereau, dans la région de Québec, que convoite la candidate Catherine Dorion.

Dans la dernière année, le nombre de membres a été doublé dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Pour expliquer l’attraction que suscite le parti, Émilise Lessard-Therrien affirme que beaucoup d’efforts ont été investis ces derniers mois auprès de la base militante de la formation. Elle reconnaît aussi que son prédécesseur avait aussi pavé la voie.

Guy Leclerc, ancien candidat de Québec Solidaire dans Rouyn-Noranda - Témiscamingue Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Lors de la dernière élection, avec l’ancien candidat Guy Leclerc, Rouyn-Noranda était déjà une circonscription où le taux de succès de Québec solidaire était parmi les plus élevés , reconnaît Émilise Lessard-Therrien..

La candidate Émilise Lessard-Therrien se dirige vers l’objectif qu’elle s’était fixé, celui de réunir 600 membres dans sa circonscription.