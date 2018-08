Lorsque vous recevez un avis d'infraction de stationnement émis par la Ville sur un terrain privé, une partie importante de l'amende que vous payez peut être versée à l'entreprise ou à l'institution propriétaire. Avec des dizaines de milliers de contraventions de stationnement distribuées chaque année sur des propriétés privées, cela représente des millions de dollars, une aubaine partagée entre une poignée d'entreprises et d'institutions.

Entre le début de 2013 et la fin du premier trimestre de 2018, la ville d'Ottawa a recueilli plus de 18,6 millions de dollars provenant d'environ 330 000 contraventions de stationnement émises dans des parcs de stationnement appartenant à seulement 14 entreprises privées et 6 institutions publiques que la Ville a qualifiées « d’organismes privés d'application de la réglementation du stationnement » (OPARS).

Selon l'infraction, stationnement non autorisé, stationnement dans une voie d'incendie ou stationnement dans une place pour personnes handicapées, ces revenus sont répartis à peu près en parts égales entre la ville et les organismes privés d'application de la réglementation du stationnement.

Universités et hôpitaux

Pour être admissibles, les organismes privés d'application de la réglementation du stationnement doivent émettre un minimum de 2600 contraventions par année, et les employés qui émettent les contraventions doivent suivre une séance de formation.

Les établissements figurant sur la liste des OPARS de la Ville comprennent l'Hôpital d'Ottawa, l'Université Carleton et le collège Algonquin.

Les sociétés privées comprennent GardaWorld, Capital Security & Investigations et Park Safe. Il n'est pas clair si ces compagnies, qui sont sous contrat pour patrouiller dans les lots privés au nom des propriétaires, gardent une part des revenus ou les remettent.

L'Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa a également émis des contraventions pour la ville d'Ottawa.

Parmi les OPARS les plus rentables d'Ottawa, mentionnons Response Safety Security & Investigations, qui patrouille plus de 50 adresses d'Ottawa et qui a recueilli un peu plus de 2 millions de dollars de 2013 à la fin du premier trimestre de 2018, et l'Université d'Ottawa, qui a accumulé environ 1,28 million de dollars au cours de la même période.

Une liste qui s'allonge

Il y a en fait plus de 100 organismes privés d'application de la réglementation du stationnement qui sont enregistrés, mais seulement 20 d'entre eux partagent les revenus avec la ville d’Ottawa. De ce nombre, certains ne font que commencer dont Logement communautaire d'Ottawa et le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) n'ont commencé à percevoir les recettes provenant des contraventions de stationnement qu'au cours de la dernière année.

Le nombre d’OPARS qui partage les recettes avec la Ville n'a cessé d'augmenter ces dernières années, passant de 12 en 2013 à 20 actuellement.

Les 20 agences privées se partagent 48 % des recettes provenant des contraventions de stationnement. La ville garde le reste. Photo : Radio-Canada/Laura Osman

Mais pourquoi des contraventions de la Ville d'Ottawa sont-elles données pour des infractions au stationnement qui se produisent sur une propriété privée?

Le règlement habilitant les OPARS a été adopté dans le but d'homogénéiser ce qui était une mosaïque désordonnée d'application de la loi sur le stationnement privé. Le processus de paiement ou de contestation des contraventions était souvent compliqué, frustrant tant pour les résidents que pour les touristes.

Il y avait un autre problème, selon un document de la Ville datant de 2011, certains billets émis par des particuliers ressemblaient tellement à des billets émis par la ville d’Ottawa qu'environ 10 personnes par jour se présentaient à l'hôtel de ville pour les payer ou les contester.

Selon le site Web de la ville d'Ottawa, une infraction liée au stationnement sur une propriété privée varie entre 75 $ et 95 $ si elle est payée dans un délai de 15 jours. Les contraventions non payées sont acheminées au ministère des Transports, qui peut refuser le renouvellement des plaques d'immatriculation.