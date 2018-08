Le chef de direction des Producteurs laitiers du Canada, Jacques Lefebvre, trouve déplorable que le député de Beauce, qui vient de quitter avec fracas le Parti conservateur, « joue le jeu des Américains ».

En entrevue à La Presse canadienne, M. Lefebvre souligne l'importance de la gestion de l'offre, non seulement pour les producteurs, mais aussi pour l'économie canadienne. Il estime que 300 000 familles canadiennes dépendent de la production agricole pour leur gagne-pain.

La gestion de l'offre, c'est quoi?

Le système de gestion de l'offre alloue des quotas aux producteurs de lait, d'oeufs et de volailles, ce qui leur assure un certain revenu, sans subvention gouvernementale. Ces quotas, qui ont une grande valeur et peuvent être revendus, visent à ce qu'une quantité définie de produits agricoles entrent sur le marché, garantissant un prix de vente plus élevé. Ottawa s'engage par ce système à limiter l'entrée de produits importés pour que la demande soit comblée par la production canadienne. Ce mécanisme a été mis en place dans les années 1970.