Vers 20 h 30, les policiers ont dû intervenir en raison d'une bagarre dans un édifice du boulevard Saint-Laurent, près de l'avenue du Mont-Royal.

Ils ont demandé aux jeunes présents à la fête, qui étaient plus nombreux que ce qui avait été prévu, de sortir de l'immeuble.

En colère, certains ont mis le feu à des poubelles, projeté des tables et des chaises sur la chaussée et lancé des bouteilles et autres projectiles aux policiers.

Ces derniers ont utilisé des gaz irritants pour disperser la foule. Le calme est revenu vers 23 h.

Une personne a été blessée sans gravité par les projectiles. Un jeune a été arrêté pour incendie criminel et agression armée envers les policiers.