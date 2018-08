Après avoir envoyé un signal de détresse en morse aux bateaux à proximité, ses efforts ont sauvé plus de 200 personnes cette nuit-là, mais au péril de sa vie. Il est devenu le premier radiotélégraphiste à mourir en mer.

Ses actions héroïques sont maintenant commémorées, plus de 100 ans plus tard, par la ville de Mississippi Mills, à l'ouest d'Ottawa, qui a non seulement placé une pierre tombale sur le site où il a été enterré, mais a également proclamé le 26 août comme étant la Journée George C. Eccles.

C'était un homme normal qui, à l'appel du devoir, s'est levé et a fait son travail sans penser à propre vie , a déclaré Shaun McLaughlin, maire de Mississippi Mills.

Cette pierre tombale portant le nom du radiotélégraphiste George C. Eccles a été dévoilée le 3 juin 2018. Photo : Shaun McLaughlin

George C. Eccles a grandi sur une ferme, puis a déménagé à Almonte, en Ontario, où il a appris à devenir radiotélégraphiste. Un monument en son honneur a été dévoilé en juin au cimetière de l'église anglicane St-Paul's sur la rue Wolf Grove.

Les personnes comme lui ne devraient pas être oubliées, parce qu'elles sont un modèle pour chacun d'entre nous. Shaun McLaughlin, maire de Mississippi Mills

Il est mort en héros

Le 26 août 1909, en pleine nuit, le navire a heurté un rocher au large des côtes de la Colombie-Britannique. Il y avait environ 213 personnes à bord du navire. Cinq sont morts et les autres ont survécu.

Ce jour était censé être le dernier voyage en mer de George C. Eccles. Il avait finalement obtenu un emploi d'opérateur sur terre. Son employeur avait besoin d'aide et lui a demandé de travailler après que l'opérateur qui devait être en poste soit tombé malade.

Si ses coéquipiers n'avaient pas été sauvés par les deux navires que George a contactés, ils seraient tous morts , a déclaré M. McLaughlin à l'émission In Town and Out de CBC Radio.

S'il n'y était pas resté, les navires n'auraient peut-être jamais entendu dire qu'il était là... Il est mort en héros.

Avec les informations de Jessa Runciman