Sistema Toronto, qui offre des programmes quotidiens gratuits à 275 élèves et à leurs familles dans les quartiers Parkdale, Jane-Finch et East Scarborough, a déclaré jeudi que le gouvernement avait réduit les fonds promis par le gouvernement précédent.

« Le gouvernement de l'Ontario n'appuie plus le développement communautaire, la programmation artistique et le soutien aux quartiers prioritaires », a déclaré Sistema Toronto dans un communiqué de presse.

« La perte de financement signifie que Sistema Toronto desservira moins d'enfants à risque et aidera moins de familles torontoises vivant dans la pauvreté. »

Le programme favorise la création de liens selon une mère

Ying Pan aura bientôt trois enfants dans les programmes de Sistema Toronto et dit que le programme est inestimable pour elle et sa famille.

Celina, 11 ans, fait partie d'un programme de musique à Sistema Photo : Photo offerte par Sistema

Camellia, 13 ans, et Celina, 11 ans, sont toutes deux violonistes qui sont dans le programme depuis 2013. Cynthia, 6 ans, sera une des 50 nouvelles étudiantes du programme de musique en septembre.

Mme Pan dit que le programme a permis à ses enfants d’apprendre la musique et que sa deuxième fille s’est vraiment épanouie socialement grâce à sa participation au programme.

« Après un an à Sistema, elle était plus sociale », a déclaré Mme Pan à CBC Toronto. « Elle a plus d'amis. »

Mme Pan aussi s’est fait des amis.

« Les parents d'éllèves à Sistema font un potluck chaque semestre », a-t-elle ajouté.

Les libéraux sont à blâmer, selon le gouvernement

Un porte-parole du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport a déclaré que l’ancien ministre libéral avait promis un financement à Sistema sans obtenir l’approbation appropriée.

« Le jour où l’élection a été déclenchée, l’ancien ministre a consenti des fonds à cette organisation sans passer par le processus d’approbation approprié », a déclaré Richard Clark, directeur des communications du ministère, à CBC Toronto. « Malheureusement, Sistema ne répond pas aux critères de cette subvention et n'est pas éligible pour un financement. »

M. Clark, cependant, a déclaré que le gouvernement provincial est déterminé à soutenir les enfants dans les zones à haut risque.

« Notre gouvernement a récemment approuvé le soutien de plus de 120 organisations pour fournir des activités supervisées, sécuritaires, amusantes et gratuites à plus de 21 000 élèves », a-t-il ajouté. « Ces programmes seront offerts dans plus de 400 sites dans des quartiers hautement prioritaires de la province. »

Hilary Johnston, directrice générale de Sistema Toronto, affirme que l’organisation a été informée qu’elle recevrait le financement après un certain nombre de consultations ainsi que la présentation d’une proposition prébudgétaire par l’intermédiaire d’un député provincial dans l’une des circonscriptions du programme.

« Le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport nous a contactés une fois que le budget a été officiellement approuvé pour nous faire savoir que notre proposition prébudgétaire avait été sélectionnée pour un financement », a déclaré M. Johnston. « Après avoir soumis notre programme d’études et effectué une visite sur place avec le personnel du ministère, on nous a dit que nous avions plus que respecté les lignes directrices du programme. »

La décision du gouvernement Ford de ne pas donner suite au financement a suscité de vives critiques de la part des membres de l'opposition.

Bhutila Karpoche Photo : Radio-Canada/CBC News

La députée néo-démocrate de Parkdale – High Park, Bhutila Karpoche, dans un communiqué de presse, a demandé au gouvernement provincial de « revenir sur sa décision » concernant le financement de Sistema.

« Nous devons investir dans des programmes communautaires tels que Sistema Toronto, qui offrent des opportunités indispensables dans les quartiers prioritaires et aident à briser le cycle de la pauvreté », a-t-elle déclaré.

La députée libérale et ancienne ministre de l'Éducation, Mitzie Hunter, a qualifié l'annonce du gouvernement Ford de « décevante ».

« Nous devons nous concentrer sur les causes profondes des inégalités sociales qui mènent à la violence », a déclaré Mme Hunter dans un communiqué de presse.

« Le programme Sistema répond au manque de programmes éducatifs de qualité disponibles pour ces communautés mal desservies et l'annulation du financement prévu met ces enfants au risque de ne pas atteindre leur plein potentiel », selon Mme Hunter.