Une entrevue réalisée par Philippe-Vincent Foisy

Parlons d’environnement. On a beaucoup entendu que les militants veulent abolir la taxe sur le carbone. Vous aussi vous l'avez mentionné dans votre discours. Ce qu’on n’a pas entendu, c’est votre plan. Comment allez-vous réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)?

Il est essentiel de réaliser que la taxe sur le carbone n’est pas une mesure environnementale, mais une mesure fiscale. Il n’est pas prouvé que cela réduit les GES. On va annuler la taxe.

On réalise qu’on doit avoir un plan compréhensif pour l'environnement. On va utiliser d’autres outils comme des mesures d'incitations et non des punitions.

Comme des subventions? Parce qu’en ce moment, votre plan semble flou...

Je sais que beaucoup de personnes, dont certains journalistes, disent : « on veut voir votre plan ». Je leur réponds qu’il faut être patient, parce qu’on travaille sur le plan. On va le dévoiler quand il sera prêt.

Allez-vous respecter les engagements de l’Accord de Paris et atteindre les cibles?

C’est le but vers lequel on tend. C’est le principe qu’on va utiliser comme but. On va travailler de façon à reconnaître les faits économiques. Il faut aussi reconnaître que même les libéraux ne peuvent atteindre les cibles.

Le dossier de l’avortement est revenu sur le plancher pendant le congrès. Les membres ont débattu d’une proposition pour retirer l’article 65 de votre programme. L’article prévoit qu’un gouvernement conservateur n'appuierait pas une législation pour restreindre l’avortement [la proposition a été battue, après l’entrevue]. Qu’en pensez-vous?

Ça ne change rien. On ne va jamais rouvrir le débat sur des enjeux comme ça. On est le seul parti qui respecte le fait qu’il y ait des dissidences d’opinions basées sur des convictions personnelles. Je laisse à nos membres leurs convictions personnelles. On n’est pas les libéraux, qui insultent les gens qui ont des opinions différentes.

Toutefois, les membres ont adopté une motion pour retirer le financement à l'avortement de l’aide canadienne à l’étranger. Voulez-vous aller de l’avant avec cette mesure?

Je pense que c’est mieux de choisir des choses qui unissent les Canadiens.

Vous seriez d’accord?

On va avoir des choses à dire, plus proches des élections.

Vous n’êtes pas contre?

On va avoir des choses à dire plus proches des élections. On est concentré sur ce qui unit les Canadiens.

Maxime Bernier a claqué la porte du Parti conservateur. Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Vous parlez d’unité. Le député de Beauce, Maxime Bernier, vous a fait un croc-en-jambe en annonçant jeudi, le jour du début du congrès, qu’il quittait le parti. Il ne vous a pas appelé avant de se livrer à une attaque en règle contre votre parti, en disant qu’il était moralement corrompu, qu’il avait abandonné ses valeurs. Comment vous êtes-vous senti?

Je pense que c’est clair que Maxime avait pris cette décision-là il y a longtemps.

Mais vous?

Oui, je suis frustré, parce que je sais que moi-même et mon équipe on a essayé de travailler sincèrement avec lui. On a eu des discussions pour intégrer des éléments de sa plateforme. Il n’a jamais profité des opportunités pour faire le vrai travail.

Ses excuses… c’est le même parti que celui pour lequel il s'est présenté en 2006, 2008, 2011 et 2015. C’est une décision pour ses ambitions personnelles.

Peut-il vous faire mal, avec son nouveau parti?

On va voir... Non... C’est mieux d’avoir tous les gens qui travaillent ensemble. Mais je pense que, jour après jour, les gens réalisent que son départ n’est pas une question de principe comme il le prétend. C’est une question qui relève de ses ambitions personnelles. Les Canadiens n’aiment pas ça.

L’entrevue a été éditée par souci de concision et de clarté.