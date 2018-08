Un texte de Laurence Gallant, d’après les informations de Denis Leduc et de Catherine Poisson

Une ligne directrice se dégage clairement du début de campagne des candidats libéraux des circonscriptions de Rimouski et Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Claude Laroche et Jean D’Amour comptent miser sur le bilan économique du gouvernement sortant qui permet, au Bas-Saint-Laurent, d'afficher une situation de quasi-plein-emploi.

Le candidat Jean D'Amour n'a pas voulu dire s'il considérait la Coalition Avenir Québec comme son principal adversaire. Il dit simplement vouloir se concentrer sur la présentation, aux électeurs, de son bilan des quatre dernières années, notamment son bilan économique dont il est particulièrement fier.

Le candidat libéral et député sortant dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean D'Amour Photo : Radio-Canada

Jean D'Amour estime que le développement de parcs éoliens comme celui de Nicolas-Riou n'est pas étranger à la bonne performance de l'économie régionale.

Il y a autant d’exemples des bienfaits de l’industrie éolienne au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie qu’il y a de municipalités qui existent. Jean D’Amour, député sortant et candidat libéral dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

Militant libéral de longue date et même candidat libéral lors d'élections passées, le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux, était présent parmi les dizaines de supporteurs qui ont pris part à ce début de campagne. Il estime que Jean D'Amour a livré la marchandise et qu'il mérite d'être réélu.

Lancement de campagne libérale à Rimouski

Le candidat dans la circonscription de Rimouski, Claude Laroche, promet, s'il est élu, de se battre pour que le gouvernement réalise le prolongement de l'autoroute 20.

Il souhaiterait que les travaux commencent par la construction d'un pont au-dessus de la rivière Trois-Pistoles, mais reste ouvert à toutes les options.

Ce que je trouve super important, c’est qu’on fasse l’ensemble de l’œuvre. Claude Laroche, candidat libéral de Rimouski

Claude Laroche travaille pour une compagnie d'informatique et faisait auparavant partie des Forces armées canadiennes. Photo : Radio-Canada

Les priorités de Québec solidaire à Gaspé

Pour sa part, le candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Gaspé, Alexis Dumont Blanchet, a lancé sa campagne à la marina de Gaspé.

Il entend s'attaquer à six grands chantiers, s'il est élu. Il propose entre autres de financer une structure de concertation régionale pour le territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Il juge essentiel que cette structure soit composée de citoyens et d'élus et qu'elle dispose de budgets importants.

On veut vraiment que les idées viennent des gens, et qu'ils servent un peu de contre-pouvoir au pouvoir à Québec. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des enveloppes. Ça ne donne rien de faire asseoir des gens ensemble, si on ne leur donne pas les moyens de réaliser les projets pour que la Gaspésie se développe , indique Alexis Dumont Blanchet.

Alexis Dumont-Blanchet au lancement de sa campagne à Gaspé Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Le candidat pour Québec solidaire dans Gaspé souhaite également interdire toute exploitation des hydrocarbures dans la péninsule gaspésienne et développer les transports en commun.

Côte-Nord

Dans la circonscription de René-Lévesque, Québec solidaire n'a toujours pas présenté son candidat.

Dans celle de Duplessis, par contre, la CAQ a présenté vendredi sa candidate Line Cloutier.

La députée sortante et candidate du Parti québécois, Lorraine Richard, a aussi lancé sa campagne vendredi.