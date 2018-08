Quand tu fais une transition, c’est des défis, parce que si tu es d’un certain âge, il faut en parler à la famille et ça nécessite des efforts personnels , dit Ève Jutras, une représentante du groupe Trans-Outaouais, ajoutant qu'un coup de pouce de l'État serait le bienvenu.

Mme Jutras souhaite que le gouvernement aide les personnes trans à trouver des psychologues, puisqu'elles n'y ont pas toujours accès.

Un psychologue va charger des frais que tu dois payer. Sur qui tu peux te fier? Ça prend des services communautaires, que le gouvernement peut maintenir , croit-elle.

Plus il y a de gens qui s’impliquent, plus on est au courant des ressources et des services disponibles. Ève Jutras, représentante, Trans-Outaouais

Elle rappelle que les taux de suicide et de pensées négatives sont élevés dans cette communauté et qu'un meilleur soutien améliorerait les choses.

Pas facile, être une personne trans en région

Dans les Centres locaux de services communautaires (CLSC), ce ne sont pas tous les bureaux qui connaissent les ressources qui existent dans les régions pour les personnes transgenres, croit Ève Jutras. Dans d'autres cas, tout simplement aucun service n'existe, dit-elle.

Mme Jutras affirme qu'il n'y a pas de spécialiste de l'hormonothérapie dans la région. Elle doit se déplacer à Ottawa ou à Montréal pour consulter.

Pis encore, toutes les chirurgies sont réalisées au Centre métropolitain de chirurgies, à Montréal, ce qu'elle déplore. Elle soutient que les personnes transsexuelles ne peuvent pas toutes se permettre un tel déplacement.

Si on n’ose rien dire, on va rester avec les mêmes problèmes. Ève Jutras, représentante, Trans-Outaouais

Le changement de sexe chirurgical est un service couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), pour lequel la personne doit présenter un trouble d'identité de genre. Cet état doit être confirmé par deux professionnels différents (psychiatre, psychologue ou sexologue).

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rapporte que pour la période 2017-2018, 221 personnes ont subi une procédure de changement de sexe ou une intervention chirurgicale connexe couverte par la RAMQ, au coût de 3,25 millions de dollars.

De son côté, Hélène Gingras, une femme transgenre, estime que Québec devrait couvrir certaines chirurgies aujourd'hui considérées comme « esthétiques ».

Particulièrement pour les personnes trans, il est important pour leur estime personnelle et pour leur santé mentale de se sentir bien dans leur peau, même si certaines chirurgies sont non-essentielles, soutient Mme Gingras.

Ça fait un an que j’attends pour avoir un ajustement. Personne dans la région n’est capable de le faire , déplore-t-elle.

Des candidats favorables

Certains candidats de la région de l'Outaouais se sont montrés favorables à l'idée de mieux soutenir la communauté trans, mais tous ne voient pas les mêmes solutions.

Il faut aussi penser aux approches et aux façons de faire. Là où ça demande de l’argent, on va y voir , a soutenu la candidate caquiste dans la circonscription de Pontiac, Olive Kamanyana.

On doit donner des ressources autant que possible pour des locaux et tout ce dont ils ont besoin. Il faut développer cela pour qu’ils aient accès aux ressources , a pour sa part soutenu Samuel Gendron, le candidat du Nouveau Parti démocratique du Québec dans la circonscription de Pontiac.

Samuel Gendron est le candidat du Nouveau Parti démocratique du Québec pour les élections provinciales du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Pontiac. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Hull, Benoit Renaud, a affirmé que l’amélioration des services de santé pour les personnes trans peut passer par une revitalisation des CLSC, notamment.

Pas que du négatif

Depuis quelques années, Ève Jutras reconnaît qu'il y a une avancée pour les personnes transgenres. Elle cite en exemple la possibilité de changer le genre sur les permis de conduire et autres documents gouvernementaux. On pourrait avoir plus, mais dans les cinq dernières années les avancées ont été bonnes , dit-elle.

