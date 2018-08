Un texte de Julie Marceau

« Je suis un séparatiste dans l’âme, mais là, je ne sais pas… Je ne suis pas décidé. Je pense qu’on a d’autres choses à faire que de se séparer », confie Dany Brunelle, un résident de Varennes qui a pourtant voté pour le député sortant du PQ, Stéphane Bergeron, aux dernières élections.

Sa femme, Mélanie Ouellet, se dit elle aussi indécise : « Je suis enseignante au primaire et on a besoin d’aide dans les écoles. Non...mon choix n’est pas fait », avoue-t-elle.

La famille Ouellet-Brunelle s’est retrouvée un peu malgré elle sous les projecteurs à la fête municipale de Saint-Amable. Leur plus jeune fille, Léa-Rose Brunelle, 4 ans, voyant tous les photographes voulait elle aussi « prendre une photo ».

Dany Brunelle ainsi que sa femme Mélanie Ouellet et leurs filles: Anaïs, Florence et Léa-Rose Brunelle prennent une photo avec le chef de la CAQ François Legault et sa femme Isabelle Brais. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau