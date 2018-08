Bon nombre de familles étaient venues célébrer la semaine de la Fierté dans le secteur Aylmer de Gatineau, samedi.

Stéphanie Meunier, la fondatrice du collectif Craie-en-ciel, en a profité pour dessiner des arcs-en-ciel en craie sur le pavé avec les passants. On commence à [se donner plus de visibilité] pour que les politiciens puissent nous rejoindre. C'est sûr qu'on a des besoins et on veut en parler , a-t-elle expliqué.

Les gens savent à peine qu’on existe en Outaouais , a soutenu Mme Meunier. On a besoin qu’on nous voit comme des citoyens et qu’on ait une place intégrale à Gatineau, qu’on nous inclue dans le langage. Elle dit espérer un meilleur financement pour les organismes communautaires, entre autres.

À lire aussi : L’Outaouais peine à trouver sa place dans les festivités de la Fierté

Le groupe Trans Outaouais souhaiterait pour sa part améliorer l'offre de services de santé dans la région, tel que l’a affirmé Ève Jutras, une représentante du groupe. Maintenant, c'est d'offrir des services dans les différentes régions, ça ne peut pas [aller] juste à Montréal.

Les politiciens se font voir

Des appels qui ont gagné les oreilles de quelques candidats, notamment le député sortant de Pontiac, André Fortin, qui était à l'événement. Je suis fier d'avoir fait partie d'un gouvernement où le premier ministre lui-même a pris part à des événements comme ça chaque année de son mandat , a-t-il fait valoir.

André Fortin est le candidat du Parti libéral du Québec aux élections provinciales québécoises du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Pontiac. Photo : Radio-Canada

La semaine dernière, l'absence de François Legault du défilé de la Fierté de Montréal avait suscité bien des réactions. Il avait plutôt choisi de passer la journée en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais.

La candidate du Parti québécois dans le comté de Hull n'a pas manqué de critiquer cette absence remarquée. Si on ne peut minimalement pas marcher aux côtés de ces citoyens qu'on veut représenter, malheureusement on a du mal à croire par la suite que des gestes politiques forts vont suivre , a-t-elle lancé.

De passage à Aylmer pour l'événement, la candidate caquiste dans Pontiac est venue à la défense de son chef.

Olive Kamanyana est la candidate de la Coalition avenir Québec aux élections provinciales québécoises du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Pontiac. Photo : Radio-Canada

Olive Kamanyana a soutenu que les candidats de la Coalition avenir Québec sont inclusifs. On a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de candidats qui font partie de la communauté gaie et LGBT , a-t-elle souligné.

Attaques envers les libéraux

D'autres candidats ont profité de la semaine de la Fierté pour attaquer le bilan des libéraux, notamment Québec solidaire, qui déplore le sous-financement des groupes communautaires.

Benoit Renaud, qui est candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Hull, estime que sur cet enjeu comme sur d'autres, les libéraux sont bons pour dire de belles choses, pour dire ce qu'il faut dire, mais les actions ne suivent pas toujours .

Benoit Renaud est le candidat de Québec solidaire aux élections provinciales québécoises du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Hull. Photo : Radio-Canada

Un constat partagé par Samuel Gendron, le candidat du Nouveau Parti démocratique du Québec dans Pontiac. Il y a eu un laisser-faire, il n'y a pas eu beaucoup de progrès à ce niveau-là , a soutenu le candidat.

Au jour 3 de la campagne électorale, les principaux partis n'ont toujours pas présenté leur cadre financier. Il faudra donc attendre pour voir ce qu'ils offriront de concret à la communauté LGBT.

Avec les informations de Yasmine Mehdi