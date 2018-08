Des athlètes de partout au Québec s'affrontent au centre-ville de Jonquière. Les participants de catégorie intermédiaire performent samedi et ceux de haut niveau dimanche.

La discipline qui combine l'haltérophilie, la gymnastique et l'athlétisme poursuit son ascension dans la région alors que le bassin d'adeptes est en augmentation.

L’organisateur, Christian St-Gelais, se réjouit de cette hausse de participants. Cette année l’organisation a même été forcée de refuser certains participants. À sa première année, l’événement avait accueilli 50 athlètes.

« On gagne en popularité et les gens aiment ça venir à Jonquière. Ils disent que c’est bien organisé qu’ils ont du plaisir qu’ils sont bien accueillis, on essaye de travailler là-dessus », précise Christian St-Gelais.

Les gagnants des différentes compétitions vont se partager 3000 $ en prix.