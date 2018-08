Accompagnée de son groupe Culture Club, l'idole des années 80 donnera un spectacle-bénéfice samedi soir près de la mairie de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à l'occasion de l'événement caritatif Strangers in the Night.

Boy George interprétera ses plus grands succès, dont Karma Chameleon et Do You Really Want to Hurt Me, devant plus de 5000 personnes.

L'objectif est de recueillir 300 000 $ au profit de trois organismes. L'an dernier, le spectacle du groupe Styx avait permis d'amasser 150 000 $.

Boy George se rendra par la suite à Québec, où il participera dimanche au Centre Vidéotron, avec d'autres artistes de l'époque, à un spectacle commémorant les années 80.