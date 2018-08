La métropole québécoise va réclamer 42 millions de dollars à l'ancien magnat québécois de la construction, reconnu coupable de fraude, de complot pour fraude, de complot pour corruption et d'abus de confiance en juillet.

D'après La Presse, Franco Minicucci, Guiseppe Molluso et Charles Caruana, trois autres dirigeants sont aussi visés par cette poursuite.

Sans donner plus de détail, la Ville a expliqué vouloir cibler deux entreprises de l'« empire Accurso », Simard-Beaudry et Louisbourg, qui ont décroché de nombreux contrats de construction dans les années 2000.

Montréal accuse ces entreprises, aujourd'hui fermées, et ses ex-dirigeants d'avoir détourné 42 millions de dollars grâce à des « stratagèmes de trucage des règles de mise en concurrence des entreprises dans le cadre des soumissions déposées en réponse à ses appels d'offres », selon La Presse.

Valérie Plante La mairesse de Montréal, Valérie Plante, se dit bien décidée à récupérer les 42 millions de dollars à Tony Accurso. Photo : Radio-Canada

On avait dit qu’il n’était pas question qu’on laisse ça tel quel. On est bien décidé à récupérer l’argent qui n’est pas dans la poche des Montréalais et des Montréalaises. Valérie Plante, mairesse de Montréal, en entrevue à Radio-Canada

« On a des services à donner, des grands projets, et les Montréalais s’attendent à ce qu’on aille chercher cet argent-là », a dit la mairesse Plante.

Tony Accurso était accusé d’avoir joué un rôle important, entre 1996 et 2010, dans un système de corruption et de ristournes pour l'attribution de contrats de la Ville de Laval. L'ex-maire Gilles Vaillancourt a été condamné à six ans de détention dans la même affaire.

Par ailleurs, notons que Tony Accurso est également poursuivi au civil par la Ville de Laval, qui lui réclame 21 millions de dollars. De plus, le fisc, au fédéral et au provincial, a émis des centaines de constats d'infraction à son endroit.