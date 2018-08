Un texte de Lise Millette

Des soupçons ont émergé chez les membres du personnel qui ont réalisé que l’infirmière Annie Pressé semblait donner plus de narcotiques que ses autres collègues aux patients de l’unité où elle était affectée à l'hôpital de Val-d'Or. Selon les relevés, elle administrait huit fois plus de narcotiques que les autres professionnels en soins. Elle donnait aussi, selon ses notes, des médicaments aux patients qui n’étaient pas sous sa charge lorsque ses collègues étaient en pause ou en repas.

Pour tenter de justifier ses manœuvres, l’infirmière demandait à des médecins de modifier les ordonnances et devançait certaines doses, et ce, même si l’état du patient ne semblait pas le justifier.

Les faits reprochés à Annie Pressé se sont déroulés entre juillet 2016 et janvier 2017 à l’hôpital de Val-d’Or. Selon la plainte déposée au Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l’infirmière a ainsi dérobé des narcotiques injectables, de la morphine et du dilaudid, à plusieurs reprises.

Les opioides les plus connus. Photo : Radio-Canada

L’infirmière a été suspendue avec solde en janvier 2017, le temps que soit menée une enquête interne. Moins d’un mois plus tard, l’hôpital de Val-d’Or a mis fin à son emploi.

Membre de l’ordre des infirmières du Québec depuis 1989, Annie Pressé a travaillé à l’hôpital de Val-d’or pendnat quatre ans. Elle agissait comme infirmière clinicienne et assistance infirmière-chef à l’unité des soins intensifs et était affectée au quart du soir.

Annie Pressé a expliqué que « vivant une situation personnelle difficile et souffrant d’insomnie », elle utilisait des restes de doses pour pouvoir dormir une fois de retour à la maison. Une fois cet engrenage enclenché, elle a accumulé des doses de dilaudid et de morphine de manière systématique à l’hôpital de Val-d’Or.

Le scénario se répète

Après son congédiement de hôpital, l’infirmière a trouvé du travail auprès de l’agence Soins infirmiers Plus qui lui trouve un contrat d’infirmière en santé et sécurité au travail à la Mine Casa Berardi de Val-d’Or. Dans ce poste, elle n’avait pas à manipuler des narcotiques.

Annie Pressé a toutefois subi une intervention chirurgicale et reçu une prescription de dilaudid, même si elle avait mentionné sa dépendance à ce narcotique. De retour au travail, et ayant des difficultés à contrôler sa douleur, l’infirmière qui avait à sa portée de la morphine dans l’ambulance postée à la mine et dans l’infirmerie a repris son manège. Elle a toutefois été rapidement démasquée puisque le décompte de narcotiques est effectué une fois par semaine à la Mine Casa Berardi.

Annie Pressé a reconnu sa dépendance et amorcé un processus auprès du centre de toxicomanie Normand. Le Conseil de discipline a d’ailleurs jugé ces éléments comme des facteurs atténuants dans le dossier, tout comme le fait que l’infirmière a plaidé coupable à la première occasion, qu’elle a exprimé des regrets et reconnu sa faute.

Dans une audience qui s’est tenue le 1er juin dernier, le Conseil a imposé trois périodes de radiation temporaires de 9, 12 et 6 mois qui pourront être purgées de manière concurrente.