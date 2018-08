Les formations de Montréal et Québec sont respectivement dirigées par la mairesse Valérie Plante et le maire Régis Labeaume.

Non contente d'avoir participé au Triathlon de Montréal en matinée, la mairesse Plante a enfilé le gant de baseball en fin de journée.

Les villes de Montréal et Québec se sont opposées dans un match amical de baseball, samedi Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

« C'est ma journée sport. On a commencé avec la course et on finit avec le baseball », a lancé Valérie Plante à son arrivée au stade.

Son vis-à-vis, Régis Labeaume, a dû se contenter d'un rôle de gérant en raison d'une blessure au haut du corps.

Valérie Plante et Régis Labeaume en marge de la Coupe des maires de baseball 2018 Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

« Le problème, c'est que je ne peux pas jouer parce que j'ai des côtes fracturées. C'est une énorme frustration », a pour sa part affirmé Régis Labeaume.

La Coupe des maires vise amasser des fonds pour la Fondation des Amis de l'Aviation royale du Canada. En 2017, c'est la formation dirigée par Denis Coderre qui avait remporté les honneurs.