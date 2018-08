Blessé à la suite d’un accident de travail, l’ancien ouvrier Andrew Johnson a décidé en 2012 de changer de carrière en se lançant dans la restauration.

J’avais toujours voulu le faire et j’ai construit un camion pour vendre des frites , indique-t-il.

Il dit avoir inclus la poutine à son menu parce qu’il semblait y avoir une demande .

Nous avons commencé par essayer diverses sortes de poutine, en commençant d’abord par les classiques , explique l'entrepreneur.

Le restaurateur Andrew Johnson de Fenelon Falls affirme que son commerce tire la majorité de ses profits de la vente de poutine. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Aujourd’hui, six ans plus tard, les revenus générés par la vente du mets constituent 65 % du chiffre d’affaires de son entreprise Get Fried, établie à Fenelon Falls à 150 km au nord de Toronto.

Nous vendons quelques hamburgers, mais les gens viennent surtout pour la poutine. Andrew Johnson, propriétaire de l'entreprise Get Fried

L’intérêt général envers la poutine s’illustre, selon lui, par la croissance de festivals qui lui sont dédiés. Au lieu de voir des festivals de côtes levées, on voit maintenant des festivals de poutine , note-t-il.

La poutine est un phénomène canadien maintenant et les festivals ne feront que s’accroître. Andrew Johnson

Ce type de rendez-vous amène suscite aussi l’intérêt d’entrepreneurs pour lesquels la poutine n’est pas le mets de prédilection.

C’est le cas de Julien Marleau, co-propriétaire de Cara’s Rocket Luncher, une entreprise sudburoise spécialisée en charcuterie.

Il a décidé de confectionner, exclusivement pour le Poutine Fest, sept nouvelles recettes de poutine.

On voulait se donner un défi au départ et devenir créatif. Il y a eu beaucoup d'erreurs mais on y est arrivés , fait-il savoir.

Le Sudburois Julien Marleau est co-propriétaire de l'entreprise Cara's Rocket Luncher. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Mais le jeu en aura valu la chandelle, selon l’entrepreneur qui se dit très satisfait de la réception du public .

Nous ne sommes pas ici pour faire de grosses sommes, mais on veut quand même faire des profits et on est très contents. Julien Marleau

S’il ne compte toujours pas se lancer de manière permanente dans le marché de la poutine, il indique qu’il n’hésitera pas à prendre part à des festivals ultérieurs.