Les bulletins spéciaux sur la qualité de l'air sont maintenus dans la majeure partie de la province, à cause des concentrations élevées de particules fines causées par la fumée des incendies.

L'est de la vallée du Fraser, notamment, est toujours sous le coup d'un avis en raison d'un incendie près d'Agassiz.

Des bulletins spéciaux sur la qualité de l'air restent en vigueur samedi pour une grande partie de la Colombie-Britannique. Photo : Environnement Canada

Des températures plus fraîches et de l'air frais du Pacifique qui souffle vers la côte ont permis un sursis dans la région du Grand Vancouver et aux alentours, mais les météorologues prévoient que les vents qui soufflent sur l’Intérieur vont continuer de propager la fumée.

La lutte se poursuit

Les autorités locales espéraient que des températures plus froides et des vents plus faibles donneraient un peu de répit, mais la situation est restée intense vendredi.

Les vents ont compliqué la lutte contre de nombreux incendies, y compris ceux au sud-ouest de Burns Lake et le long de la rive sud du lac François.

Un incendie causé par la foudre menace également un refuge d’arrière-pays populaire le long de la frontière sud.

Le district régional d'Okanagan-Similkameen a diffusé un ordre d'évacuation vendredi pour le parc provincial Cathedral et Cathedral Lakes Lodge, à l'est du parc Manning, près de la frontière sud de la province.

Erick Thompson, agent d'information au centre des opérations d'urgence du district régional, indique que 44 personnes, y compris campeurs et employés, ont reçu l’ordre de quitter les lieux.

Le Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique a annoncé que sept nouveaux incendies avaient été déclenchés jeudi. Vendredi, il y avait plus de 555 incendies en activité dans la province.

Environ 60 de ces brasiers étaient considérés comme des « feux d’importance », ce qui signifie qu'ils représentent une menace pour les personnes et les biens, ou sont très visibles. La plupart sont situés dans la partie sud-est de la province.

Les autorités rapportent qu'aucune nouvelle maison n'a été la proie des flammes depuis que le feu a détruit trois maisons à Lower Post, près de la frontière avec le Yukon. Une quantité infime de pluie est tombée depuis.