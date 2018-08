Dans une pleine page de publicité dans le quotidien Le Droit samedi, l'ancien conseiller municipal Claude Bonhomme s'en est pris au raisonnement de ceux qui souhaitent que le projet aille de l'avant.

Pour M. Bonhomme, il faut que ce soit cité patrimonial . Selon lui, l'argument que ce projet serait une source importante de revenus de taxes n'est pas valide. La Ville n’a qu’à attendre des beaux projets novateurs comme Zibi. Il y en aura d’autres , a-t-il lancé.

La diversification et la revitalisation [de l'Île-de-Hull] ne font que commencer. Claude Bonhomme, ex-conseiller municipal

Selon M. Bonhomme, la Ville s’engage dans une bataille inutile si elle vote contre la désignation patrimoniale parce que, dit-il, les citoyens vont se battre contre la décision.

Dans une lettre à l'éditeur publiée samedi dans le quotidien Le Droit, l'ancien ministre André Ouellet a de son côté pris position en faveur du projet.

La fermeture du IGA Raymond et le fait qu'aucune grande chaîne alimentaire n'ait pris la relève sont bien la preuve qu'il y a un manque flagrant d'habitants dans ce quartier. La construction de Place des peuples le revitalisera , a-t-il plaidé.

Les candidats ne veulent pas se mouiller

La campagne électorale étant commencée, les candidats de la circonscription de Hull ont préféré ne pas dicter leurs préférences.

Je me verrais très mal dicter ou influencer le vote des élus municipaux , a dit Maryse Gaudreault, députée sortante et candidate du Parti libéral du Québec, bien qu'elle croit qu'il est très important de protéger et de valoriser le patrimoine culturel .

Ce n'est pas irréconciliable, ces deux réalités-là, le patrimoine et la modernité. Maintenant, prenons le temps de regarder toutes les options. Maryse Gaudreault, candidate du Parti libéral du Québec, Hull

Elle a cependant affirmé qu'elle souhaitait que tous les éléments soient pris en considération, notamment le fait que les résidents du quartier devront collaborer avec la Ville pour ne serait-ce qu'une petite rénovation advenant l'adoption de la citation patrimoniale.

Maryse Gaudreault est la candidate du Parti libéral du Québec pour les élections québécoises du 1er octobre dans la circonscription de Hull. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Marysa Nadeau, candidate du Parti québécois, a affirmé qu'elle respectera la décision des élus.

Marysa Nadeau est la candidate du Parti québécois pour les élections provinciales québécoises du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Hull. Photo : Radio-Canada

Les citoyens de Gatineau aussi veulent des grands projets. Ça doit se faire dans le respect des intérêts de tout le monde , a affirmé celle qui aspire à ravir la circonscription de Hull à Maryse Gaudreault.

La Coalition avenir Québec et Québec solidaire n'ont pas voulu commenter le dossier.

Avec les informations d'Audrey Roy