À Sept-Îles, près d'une centaine de personnes ont participé au Cyclo Tour SP au profit de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Et pendant que les adultes faisaient l'aller-retour à vélo entre Sept-Îles et Port-Cartier, les plus jeunes ont participé à une chasse au trésor pour en apprendre plus sur cette maladie.