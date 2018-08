Un texte de Lise Millette

Des membres du clan s’étaient donné rendez-vous dans le stationnement du Super C avant de prendre la route et visiter cinq points de rassemblement comme le précise le chef adjoint du clan 08 de La Meute, Christian Robichaud.

C’est une opération de visibilité afin que les candidats voient que La Meute est présente en Abitibi. Nous avons des revendications et éventuellement on va aller les voir, parler avec eux. On veut influencer la campagne électorale et être la voix des gens qui ne parlent jamais.

Pour cette première sortie de La Meute dans cette campagne électorale, l'organisation a mis de l’avant les thèmes de l’identité et de l’immigration.

L'Abitibi-Témiscamingue compte 150 membres de La Meute selon le chef adjoint du clan 08, Christian Robichaud Photo : Radio-Canada/Lise Millette

On demande un débat sur l'identité québécoise. On demande aussi à ce que nos députés travaillent en fonction des citoyens, de leurs électeurs, plutôt que selon la ligne de parti. On cherche aussi à avoir des propositions pour éviter l'exode des immigrants vers d'autres provinces, vers d'autres pays, donc de garder nos immigrants réguliers qui arrivent, qui ont des compétences, de les reconnaître aussi ces compétences pour retenir ces gens-là ici , a mentionné Christian Robichaud..

La Meute affirme représenter la majorité silencieuse et continue de recruter des membres dans la région.

Nous sommes environ 150 membres en Abitibi, dont une trentaine de membres très actifs. Par contre, on est un bébé clan, on est en train d’apprendre à marcher , image Christian Robichaud, ajoutant que le clan grossit de jour en jour, et ce même si toutes les demandes ne sont pas acceptées.

Le groupe compte aller à la rencontre des citoyens, mais il se dit non partisan et refuse de se prononcer pour l’un ou l’autre des candidats ou des partis. D'autres rassemblements avaient aussi lieu ailleurs au Québec.