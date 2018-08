« Nous demandons aux citoyens d'Hawaï de ne pas baisser leur garde », a déclaré Brock Long, administrateur de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence, lors d'une conférence téléphonique à Washington.

Les tempêtes tropicales peuvent être très dangereuses et Hawaï n'est pas à l'abri de la tempête tropicale à ce moment-ci. Brock Long, administrateur de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence

Il a ajouté que les impacts les plus importants jusqu'à présent avaient été ressentis dans le domaine du transport, en raison des glissements de terrain et d'autres dégâts ayant endommagé des infrastructures, surtout dans le comté d’Hawaï, sur l'île principale de l'archipel.

« La pluie n'est pas terminée, a dit M. Long. « Les pluies torrentielles seront la plus grande menace que nous verrons dans les prochaines 48 heures. »

L'agence ne baisse pas non plus sa garde, a dit M. Long, ajoutant que les fonctionnaires continuent de « communiquer très étroitement » avec leurs homologues au niveau de l'État et au niveau local.

« Nous sommes prêts à continuer d'appuyer l'intervention et, en fin de compte, les efforts de rétablissement qui sont en cours », a-t-il dit.

Lane s'est dirigé vers l’archipel au début de la semaine dernière en tant qu’ouragan de catégorie 5 sur l'échelle Saffir-Simpson. Cela signifiait qu'il était susceptible de provoquer des dégâts catastrophiques avec des vents de 252 km/h ou plus.

Mais des vents en altitude ont rapidement ralenti la tempête. Vers la fin de la journée de vendredi, le Service météorologique national a déclaré que Lane était accompagné de vents maximaux soutenus de 110 km/h, alors qu'il se déplaçait lentement vers l'ouest, à environ 190 km au sud d'Honolulu.

Les bandes extérieures de l'ouragan ont déversé jusqu'à un mètre de pluie en 48 heures sur Big Island, une zone majoritairement rurale.

La ville principale de Hilo, qui compte 43 000 habitants, a été inondée vendredi alors que des glissements de terrain qui ont entraîné la fermeture de routes. Photo : Getty Images/Mario Tama

Escargots et incendies

Les fonctionnaires du ministère des Terres et des Ressources naturelles ont transféré environ 2000 escargots hawaïens rares d'un marais de montagne à des bureaux au centre-ville d'Honolulu sur l'île d'Oahu, l'île la plus peuplée de l'État. Certains escargots sont les derniers de leur espèce.

Lorsque les inondations ont frappé la Big Island, des feux de broussailles ont éclaté dans les zones de Maui et d'Oahu, propices aux incendies.

Certains résidents d'un refuge à Maui ont dû fuir lorsqu'un incendie s'est trop approché, et un autre incendie a forcé des gens à quitter leur maison.

Un homme a publié une vidéo sur Instagram montrant des flammes hautes de plusieurs étages qui commençaient à envelopper des voitures stationnées.

Cet homme, Josh Galinato, a affirmé qu'il essayait de dormir lorsqu'il a senti de la fumée dans son appartement de la ville touristique de Lahaina.

« J'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai vu le feu se propager et redescendre », a dit M. Galinato. Ses voisins et lui-même klaxonnaient pour alerter les autres résidents.

À Waikiki, le canal artificiel d'Ala Wai est à risque d'être inondé si la pluie tombe comme prévu, a déclaré Ray Alexander, du U.S. Army Corps of Engineers. Le canal marque la limite nord du district touristique de Waikiki.

Selon le journal Honolulu Star-Advertiser, qui cite des estimations de l'armée américaine, une inondation majeure pourrait endommager 3000 structures et coûter plus d'un milliard de dollars en réparations.

Tout le monde ne craignait pas la tempête. Des nageurs et des surfeurs ont ignoré les avertissements des autorités et ont plongé dans de puissantes vagues à la célèbre plage Waikiki d'Oahu, qui a été fermée.

Un surfeur prêt à braver l'imposante houle générée par la tempête. Photo : Getty Images/RONEN ZILBERMAN

Les responsables des services d'urgence ont averti les sportifs téméraires à plusieurs reprises : « S'il vous plaît, sortez de l'eau! C'est très dangereux! »

Le maire d'Honolulu, Kirk Caldwell, a répété aux touristes qu'ils se mettaient en danger à mesure que la tempête se rapprochait.

Crystal Bowden, une touriste californienne, a vu de puissantes vagues s'écraser contre les falaises de la côte sud-est d'Oahu. « Je suis venue en visite, je suis arrivée juste à temps pour l'ouragan », a dit Mme Bowden. « On est un peu excités. »

La Croix-Rouge américaine a indiqué que plus de 1100 personnes étaient hébergées dans des abris, principalement à Oahu.

Le Pacifique central reçoit moins d'ouragans que les autres régions de la planète, avec seulement quatre ou cinq tempêtes nommées par an. L'archipel d'Hawaï est ainsi rarement frappé; la dernière tempête à avoir frappé la région fut Iniki, en 1992.