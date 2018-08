Après être arrivés sur place en convoi, les membres de La Meute ont distribué des tracts pour informer la population sur leurs différentes revendications.

Ils souhaitent entre autres la reconnaissance de la laïcité ainsi que la promotion de la culture québécoise et dénoncent aussi l’immigration illégale.

Cette manifestation est l’un des 17 rassemblements organisés simultanément par le groupe identitaire de droite un peu partout dans la province samedi.

Dans le cadre de la campagne électorale, La Meute souhaite un débat sur l’identité et une définition de la nation pour chacun des partis politiques. Les membres demandent aux députés de travailler pour les électeurs et non pour une ligne de parti.

Ils revendiquent aussi la réforme du système électorale et l’interdiction de la burqa et du niqab.

Philippe Couillard a réagi à ces manifestations, en précisant que La Meute n’était pas invitée à se faire entendre dans la campagne. Le premier ministre veut accueillir les gens qui souhaitent unir la population et non la diviser.

D'après les informations de Claude Bouchard