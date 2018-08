Au total, 15 membres du groupe étaient présents. Ils réclament des engagements en matière de laïcité de l'état et de protection de la langue française. Ils demandent également aux futurs députés d'abandonner la ligne de parti lors de vote et de favoriser l'intégration d'immigrants en région.

« Nous aussi on s'implique dans la campagne électorale. Pendant le mois qui vient, on va être sur le terrain pour rencontrer les candidats et faire valoir nos revendications », a expliqué le porte-parole du groupe Sylvain Brouillette.