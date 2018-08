« Ce dont je rêve, et je sais qu'il y a quatre projets en cours, c'est un centre de culture algonquine, qu'on puisse mieux les connaître. Quand on connaît une communauté, ça nous rapproche d'eux et ça nous met moins en situation de confrontation comme ce l'est parfois malheureusement », a déclaré le candidat dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue et député sortant.

En attendant la réalisation de ses projets, il estime qu'un événement comme le Pow-Wow est une manière de tisser des liens.

« C'est un peu le rapprochement des communautés. Timiskaming First Nation fait beaucoup pour ce rapprochement-là. Ils ont des CPE conjoints où on retrouve des gens de Notre-Dame-du-Nord et des Algonquins, donc un partage de culture aussi », ajoute Luc Blanchette.