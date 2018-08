Cette année on est chanceux, il y a beaucoup de vent donc on fait beaucoup de kite, ce que l’on n’avait pas eu depuis quasiment trois ans , note Yves Laurencelle.

Au-delà des variations dans le vent, Yves Laurencelle trouve important de ne pas trop changer la formule gagnante de l’événement annuel.

C’est toujours axé sur le cerf-volant, oui il y a des choses qui changent pour les amusements pour les jeunes et les spectacles, mais sinon la base est quand même la même : kitesurf, kitebuggy et paramoteur , souligne Yves Laurencelle.

Parmi les nouveautés pour les jeunes, l'organisation note l'ajout d'un manège et d'un minigolf.

Samedi soir, les festivaliers pourront assister à un spectacle hommage au groupe Bon Jovi.

Ce qui fait aussi la personnalité de ce festival, c’est son site exceptionnel qui est encore plus beau vu d’en haut, fait également valoir Yves Laurencelle.

L’an dernier, les organisateurs avaient dû se réajuster rapidement après la perte d’un commanditaire majeur.