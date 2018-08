Un texte de Daniel Thibeault, animateur de Les coulisses du pouvoir

Québec solidaire espère que le dépôt d’une partie de son cadre financier illustrera le sérieux de sa démarche. Si le parti veut réserver quelques promesses de nouvelles dépenses pour plus tard durant la campagne, on souhaite au moins expliquer comment seront financés les engagements phares. « Toutes nos dépenses sont accolées à des revenus et c’est de l’argent neuf », a expliqué la co-porte-parole Manon Massé, en entrevue exclusive à l’émission Les coulisses du pouvoir.

On veut mettre l’accent sur le fait qu’on sait où on va prendre l’argent, que tout se tient et qu’on n'est pas des rêveurs. Un membre de l’entourage des porte-parole

Durant cette campagne, la formation politique propose entre autres d'instaurer l’assurance dentaire publique, de réduire les frais du transport en commun et d'implanter la gratuité scolaire à tous les niveaux.

Manon Massé souligne que Québec solidaire souhaite aussi se démarquer de ses adversaires politiques. « Les Québécois savent très bien comment les trois autres partis financent leurs promesses, c’est en coupant. »

Nous, on va financer nos engagements en allant chercher de l’argent où ça prend du courage pour le faire. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Ainsi, l’augmentation des revenus d’un éventuel gouvernement solidaire passerait entre autres par une réduction des salaires des médecins spécialistes. La portion du cadre financier qui sera dévoilée lundi prévoira aussi une plus grande contribution des mieux nantis et de certains secteurs de l’économie, comme les entreprises pharmaceutiques qui, selon Manon Massé, ne paient pas leur juste part.

La co-porte-parole rejette l’idée que cela pourrait mener à un exode vers l’Ontario, par exemple. « Ce ne sont pas les politiques de Québec solidaire qui ont fait déménager les St-Hubert et les Rona », dit-elle.

Sortir de Montréal

En dévoilant ses prévisions de revenus, Québec solidaire espère donc rassurer les Québécois et faire un pas de plus vers l’élection de candidats a l’extérieur de Montréal.

La candidate Ruba Ghazal se présente dans Mercier, à Montréal. Il s’agit de l’ancienne circonscription d’Amir Khadir que Québec solidaire tente de conserver. Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

Sans préciser d’objectif, Manon Massé admet que le succès de cette campagne se mesurera par la performance de Québec solidaire à l’extérieur de la région métropolitaine. « Le succès va inévitablement inclure des gens à l’extérieur de Montréal dans différentes régions. »

Environ 60 % des membres vivent déjà à l’extérieur de Montréal, souligne la co-porte-parole, pour contredire l’affirmation que Québec solidaire est d’abord un parti montréalais. « Ce qui fait un parti politique, ce n’est pas que ses députés. C’est beaucoup ses militants et militantes, et ça, il y en a partout au Québec. »

Manon Massé souligne que les engagements électoraux de Québec solidaire, comme l’assurance dentaire universelle, devraient aussi séduire l’ensemble des Québécois. « Le quart des Québécois ne va pas chez le dentiste parce que ça coûte trop cher. Ça, ce n’est pas juste montréalais, c’est tout le monde. »

