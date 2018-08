La vidéo - qui a d’abord été publiée sur le réseau social Instagram, puis supprimée - a été copiée et republiée sur un forum Facebook de grimpeurs.

« Ça m'a vraiment, vraiment énervé [de voir ça…]. Ça met en danger les gens qui grimpent sur cette falaise. Je suis monté sur cette falaise à plusieurs reprises, non loin de là où ils jetaient ces rochers », commente Adam Ghani, un grimpeur de Calgary.

Il ne pense pas que les deux personnes dans la vidéo aient agi avec de mauvaises intentions, mais dénonce leur insouciance. « Je crois qu'ils ne comprennent pas vraiment les conséquences. Ils pensent simplement que c'est amusant et pas grave. »

Problème de sécurité

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Canmore veut maintenant faire la lumière sur cette affaire. « Nous avons reçu une plainte et nous enquêtons », déclare le Sergent Stan Andronyk.

« Ce genre d’action pose certainement un problème de sécurité, ajoute-t-il. Nous aimerions que le public soit plus prévenant à l’égard de tous ceux qui sont dans le secteur, et que les gens réfléchissent aux conséquences et actions qui peuvent sembler, sur le coup, inoffensives. Nous aimerions certainement parler aux gens impliqués et déterminer quelles étaient leurs intentions. »

La GRC cherche maintenant à parler aux deux personnes qui figurent dans cette vidéo. Photo : Image soumise

Mike Koppang, un spécialiste de la sécurité publique auprès de Parcs Alberta, affirme que cet incident a mis en danger les alpinistes et les randonneurs, car il y a des sentiers et des espaces de randonnée situées directement au-dessous de l'endroit d'où les roches ont été lancées.

Il indique qu'il reçoit parfois des plaintes à ce sujet, mais elles ne sont pas si courantes, et selon lui, les gens de la vidéo n'étaient probablement pas conscients de ce qui pourrait arriver.

Sensibilisation

Le grimpeur Adam Ghani, pour sa part, aimerait voir une meilleure signalisation à cet endroit, pour prévenir le public des dangers.

« Il pourrait y avoir un effort de collaboration, nous pourrions nous rassembler et commencer à mettre des pancartes sur les falaises populaires où il y a de nombreux passants, randonneurs et alpinistes.

Ce n’est pas la première fois qu’un incident de la sorte est rapporté. Un grimpeur a raconté à CBC/Radio-Canada il y a quelques semaines à peine qu'il s'était retrouvé, à deux reprises, sous des pierres lancées depuis le mont Yamnuska, alors qu’il escaladait la montagne.

Parcs Alberta avait alors publié une mise à jour sur son site Internet pour rappeler explicitement aux visiteurs du mont Yamnuska de ne pas jeter de pierres du haut de la montagne, et envisage également d'y installer de nouveaux panneaux.

Avec les informations de David Bell, CBC