Un texte de Philippe de Montigny

En un an, ils sont plus de 700 000 Rohingyas à avoir fui leur pays d’origine en raison de la violente répression des musulmans rohingyas par les forces armées birmanes et à s’être réfugiés dans des camps de la région de Cox’s Bazar, dans le sud-est du Bangladesh.

À l’occasion du premier anniversaire de leur exode du Myanmar, ces réfugiés ont également manifesté dans leur pays d’accueil, où la situation est jugée « intenable » par les autorités.

Une manifestation de réfugiés rohingyas au camp de Kutupalong Photo : Reuters/Mohammad Ponir Hossain

On veut de l’action pour régler ce problème parce que ça ne va jamais arrêter si ça continue comme ça avec le gouvernement là-bas. Mohd Ayub Bin Mohd Farid, organisateur de la manifestation à Toronto

L’organisateur espère que cette « Journée commémorative du génocide des Rohingyas » permettra du même coup d’informer les Canadiens et de les sensibiliser aux atrocités perpétrées à l’autre bout du monde.

Malgré la pluie, des dizaines de manifestants se sont mobilisés à Toronto pour dénoncer la violence contre les Rohingyas Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny

Des centaines de manifestants doivent se mobiliser au cours de l’après-midi à Toronto, Ottawa, Montréal, Vancouver, Kitchener et Halifax.

Des Canadiens manifestent en appui aux Rohingyas à Toronto Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny

Boe Rae, envoyé spécial du Canada au Myanmar, affirme que la résistance politique a ralenti l’intervention de la communauté internationale.

Le problème le plus sévère et le plus décourageant pour moi, c’est qu’il y a beaucoup de personnes au pouvoir qui refusent d’accepter que les Rohingyas sont un peuple , dit-il.

Pas un génocide, selon l’ONU

L’Organisation des Nations Unies, pour sa part, a qualifié ces actes de violence de « nettoyage ethnique » mais pas encore de « génocide », contrairement aux manifestants.

Le nettoyage ethnique n’est pas un crime défini en droit international, contrairement au génocide. Adama Dieng, conseiller spécial pour la prévention du génocide des Nations unies

Le [mot] "génocide," on ne peut l’utiliser ici aux Nations unies que lorsqu’un tribunal aura déterminé, à la suite d’une enquête et d’un procès, qu’un génocide ait été commis précise-t-il.

Le conseiller spécial exhorte le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations unies de lancer une commission d’enquête : Les auteurs des actes criminels qui ont été commis au Myanmar ne doivent pas s’en tirer aussi facilement dit-il.