Déjà en service depuis un peu plus d'un an, le Centre d'accueil des immigrants francophones sert à évaluer les besoins et orienter les nouveaux arrivants vers les services offerts par l'établissement.

Le bureau offre aussi plusieurs cours pour favoriser leur intégration, par exemple des cours sur les droits et obligations des citoyens, sur la politique canadienne et sur le harcèlement.

Famille de Milka Matos qui bénéficie des services du Centre d'accueil des immigrants de Sarnia Photo : Collège Boréal

Les services sont offerts en français et en anglais.

Depuis son ouverture, le Centre d'accueil des immigrants francophones a aidé 52 nouveaux arrivants.