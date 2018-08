La rivière Niagara, qui sert de frontière entre le Canada et les États-Unis, est d'abord connue pour ses célèbres chutes, mais elle n'est pas seulement l'affaire des touristes. Le cours d'eau est aussi fréquenté par des milliers de pêcheurs et de plaisanciers, dont la plupart sont conscients des problèmes de pollution.

Dans la région, ce n'est pas un secret que les infrastructures d'épuration sur la rive américaine sont insuffisantes lorsque les précipitations sont abondantes.

Des pêcheurs et des plaisanciers s'inquiètent de la qualité de l'eau de la rivière Niagara en raison des déversements d'eaux usées. Photo : Radio-Canada

« On sait qu'ils jettent beaucoup de merde dans la rivière ici », lance Rob MacDonald au retour de sa sortie de pêche matinale.

Il arrive souvent que la rivière change de couleur. Bob Joss, pêcheur

« La rivière s'embrouille et devient brune », explique Bob Joss, un autre pêcheur qui s'aventure quotidiennement sur la rivière Niagara. Selon lui, la nonchalance et la négligence des autorités américaines menacent le cours d'eau. « Ils sont trop paresseux pour faire quoi que ce soit. Nous savons que cela gâche notre pêche. Tous les poissons vont partir ».

Le député local, Waynes Gates, en a assez. Il demande au ministère de l'Environnement de l'Ontario de faire pression sur l'État de New York pour trouver une solution. « Seulement la semaine dernière, 30 millions de litres d'eaux usées ont été déversés dans notre rivière », dit-il.

Le député local Wayne Gates exhorte le gouvernement Ford à faire pression sur les autorités américaines pour que les déversements cessent. Photo : Radio-Canada

Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a promis des millions de dollars pour rajeunir la station d'épuration problématique. Le député Gates tarde à voir des changements : « je sais qu'elles (les autorités américaines) ont dépensé de l'argent. Je sais qu'elles ont fait des améliorations, mais elles doivent faire plus clairement ».

Décharge d'eau noire

La problématique des eaux usées dans la rivière Niagara avait retenu l'attention en juillet 2017, lorsqu'une décharge de résidus près des chutes avait rendu l'eau noire.

Des résidents et des touristes avaient alors été choqués par la présence de ces eaux foncées et nauséabondes à proximité d'une des attractions les plus populaires au pays. La nouvelle avait fait la manchette à l'international.

« La dernière chose que vous voulez voir lorsque vous êtes dans le bateau « Maid of the Mist » ce sont des eaux usées qui entourent votre embarcation », raconte Waynes Gates.

Par voie de communiqué, le Conseil régional du Niagara a assuré que les déversements d'eaux usées n'avaient aucun impact sur la qualité de l'eau potable dans la région. Le Conseil a aussi assuré tester régulièrement la qualité de l'eau de la rivière.