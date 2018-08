Le chef du PQ, Jean-François Lisée, a indiqué qu’après avoir examiné les chiffres rendus publics lundi par la vérificatrice générale, ils « ne balancent pas ».

« Quand on lit les chiffres de la vérificatrice générale, quand on les lit correctement, on ne nage pas dans les surplus », a-t-il dit lors d’un point de presse tenu symboliquement dans un cul-de-sac de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques, à Montréal.

Le Parti québécois a symboliquement tenu son point de presse dans un cul-de-sac de Montréal. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

M. Lisée souligne que selon les prévisions de la vérificatrice générale, « si on ne veut pas couper les services, il manque 850 M$ la première année, 268 M$ la deuxième, 426 M$ la troisième et 490 M$ la quatrième ».

À noter que la vérificatrice générale a validé le cadre financier gouvernemental des trois prochaines années seulement, soit jusqu'en 2020-2021.

« On se rend compte que la baisse des taxes scolaires des libéraux et la baisse d’impôts des libéraux font en sorte que l’an prochain, il n’y aura pas assez d’argent dans le budget régulier du gouvernement pour reconduire le budget de la santé, le budget de l’éducation, le budget de l’environnement, le budget de l’ensemble du gouvernement sans geler les budgets », a prévenu M. Lisée.

Si vous avez détesté l’austérité libérale, vous allez détester l’austérité caquiste. On ne dit pas cela de façon légère. On dit cela sérieusement. Jean-François lisée, chef du PQ

Le Parti québécois estime que « les trajectoires que la CAQ et le PLQ tracent pour le budget québécois nous mènent vers un mur ».

« Dans l’hypothèse où elle prendrait le pouvoir, si la CAQ respectait son engagement et qu’elle maintenait le niveau de services tout en baissant les taxes, le Québec se retrouverait, dès le prochain budget, avec un trou de 1,554 milliard de dollars dans ses finances publiques », avise le PQ.

« Broche à foin »

Selon le PQ, M. Legault n’a que deux options devant lui : couper dans les services ou faire des déficits.

Le porte-parole du PQ en matière de Finances, Nicolas Marceau, a souligné que toutes les formations politiques sont confrontées à ce constat dans l’écriture de leur cadre financier, incluant la CAQ.

Or, dit-il, pour combler ce trou financier, François Legault met de l’avant « deux recettes » : déchirer l’entente sur la rémunération des médecins spécialistes et des gains d’efficacité.

Par contre, ces solutions ne tiennent pas la route à ses yeux. En ce qui concerne le milliard de dollars que la CAQ espère récupérer en revoyant la rémunération des médecins spécialistes, M. Marceau souligne que les Québécois ne verraient pas un cent d'économie la première année, puisque M. Legault a décidé d’attendre les conclusions d’un rapport comparant la rémunération des spécialistes québécois et ontariens, dont la publication est attendue pour l’automne 2019.

Aussi, M. Marceau invoque « la ligne ménage » de la CAQ pour faire des gains d’efficacité de 800 M$.

J’aimerais vous mettre en garde. Cette "ligne ménage", ces gains d’efficacité, c’est quant à moi la broche à foin avec laquelle M. Legault va attacher son cadre financier. Nicolas Marceau, porte-parole du PQ en matière de Finances

Le député sortant de la circonscription de Rousseau, dans Lanaudière, reconnaît cependant qu'il y a moyen de faire des gains financiers. « Mais, attacher un cadre financier à coût de centaines de millions, voire de milliards, sur la base de gains d’efficacité, c’est mentir à la population », ajoute M. Marceau.

Selon lui, cette stratégie rime avec « austérité supplémentaire, coupures supplémentaires ou privatisation des services ».

M. Lisée a rappelé que « cette élection entre autres choses se joue sur la qualité des services aux citoyens ».