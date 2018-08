L’objectif est de mettre fin aux problèmes de congestion majeurs qui surviennent chaque été entre l’autoroute 10 et le Zoo de Granby.

« On le sait, de 2007 à 2017, la population granbyenne a augmenté de 7500 personnes. On a près de 170 000 visiteurs de plus juste au Zoo de Granby et un potentiel d’un million et demi de visiteurs d’ici 2020 », énumère le candidat.

On ne peut pas avoir une 139 comme on l’a connu jusqu’à aujourd’hui. François Bonnardel, député sortant caquiste

La Ville de Granby demande depuis longtemps un élargissement de la route 139. En 2013, elle avait d’ailleurs remis à Québec des études démontrant la nécessité d’avoir une route à quatre voies.

« On a été sous le PQ depuis que j’ai été là, ça n’a pas été fait […]. Il y a eu tout le mandat des libéraux actuellement : le dossier a été tabletté carrément, volontairement. En plus de ça il y a eu des promesses non tenues. Et là, on arrive avec un autre parti. Qu’est-ce qu’on perd à essayer? Ça va devenir de plus en plus urgent.

Le maire, Pascal Bonin, aimerait que ce soit Québec qui assume entièrement les coûts alors que François Bonnardel prévoit un partage de la facture avec la Ville de Granby.

Ce n’est cependant qu’en 2019 que le candidat prévoit être en mesure de chiffrer le projet.

D’autres points de vue

Les adversaires politiques de François Bonnardel ont des points de vue différents sur la question.

CHANTAL BEAUCHEMIN, candidate Parti québécois

Se rallie aux élus pour l'élargissement de la route 139

Mise sur le transport en commun et les stationnements incitatifs

LYNE LAVERDURE, candidate Parti libéral du Québec

Doute de la pertinence de l'élargissement de la route 139

Mise sur le transport en commun, les voyagistes et les stationnements incitatifs

ANNE–SOPHIE LEGAULT, candidate Québec solidaire

Contre l'élargissement de la route 139

Mise sur le transport en commun et les stationnements incitatifs