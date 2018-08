Un texte de Charles D’Amboise

Florent Tanlet, candidat dans Taschereau pour le Parti Libéral du Québec. Photo : Radio-Canada/Olivia Laperrière-Roy

Florent Tanlet, 33 ans, candidat du Parti libéral du Québec dans Taschereau

Candidat pour une deuxième fois dans sa circonscription, Florent Tanlet a fait le saut en politique pour deux raisons : défendre les organismes communautaires et les jeunes en difficulté. « Je pense qu’il n’y a pas une journée où je ne parle pas à un organisme », souligne le Français qui s’est établi au Québec en 2003.

Je reste aussi un libéral dans l’âme. Ce qui est beau de ce parti-là, c’est la création de la richesse. On crée un climat favorable pour aider nos plus démunis. Florent Tanlet, candidat libéral

Sur le plan local, le candidat observe que les préoccupations des jeunes sont souvent liées au développement durable. « Le transport en commun, ça rejoint énormément les jeunes. En tout cas dans Tachesreau, c’est ce que j’entends beaucoup. »

Conscient du côté sombre des médias sociaux, le candidat s’est fortement distingué par sa présence numérique lors de la dernière campagne. À l’interne, on lui a même décerné le prix de « la lutte des médias sociaux ». « Pour ça, c’est un avantage d’être jeune », concède-t-il.

Marie-Christine Lamontagne, candidate dans Montmorency pour Québec Solidaire. Photo : Radio-Canada/Olivia Laperrière-Roy

Marie-Christine Lamontagne, 24 ans, candidate de Québec solidaire dans Montmorency

Étudiante universitaire, Marie-Christine Lamontagne est la benjamine des candidats de la région de Québec. Pour se démarquer en tant que jeune solidaire, elle souhaite mettre de l’avant les enjeux environnementaux. « Les conséquences de l’inaction, c’est moi qui va[is] les subir […] Notre génération, l’environnement, c’est nous qui allons être touchés, pas les baby-boomers qui sont rendus à un certain âge. »

Celle qui est la plus jeune à se présenter dans la région de Québec estime que son parti attire un grand nombre de jeunes qui ont vécu la crise étudiante du printemps 2012.

On peut faire des liens avec la crise étudiante […] On était beaucoup dans la contestation, en 2012. Maintenant, on veut passer à l’action. Marie-Christine Lamontagne, candidate solidaire

Les électeurs qu’elle rencontre craignent-ils son jeune âge? « C’est rare que je reçoive des commentaires négatifs. Les craintes, c’est plus mon manque d’expérience ou [l'impression] que je ne sais pas dans quoi je m’embarque. Mais je sais dans quoi je m’embarque », assure-t-elle.

Alexandre Huot, candidat dans Montmorency pour le Parti Québécois. Photo : Radio-Canada/Olivia Laperrière-Roy

Alexandre Huot, 28 ans, candidat du Parti québécois

Ambulancier depuis l’âge de 19 ans, Alexandre Huot considère que la politique a besoin de plus de jeunes. « On a très peu de candidats en bas âge. On pourrait citer Catherine Fournier, par exemple. Cette génération-là, elle est sous-représentée », croit-il.

Devant le cynisme envers les institutions politiques, le candidat perçoit une plus grande ouverture des citoyens face à sa candidature. « Je pense que la jeunesse diminue le cynisme. On n’est pas là parce qu’on est carriériste. On est là parce qu’on est motivés et qu’on a des convictions. »

Je ne me lance pas en politique parce que j’ai un ami dans la construction. Alexandre Huot, candidat péquiste

Le candidat de Montmorency souhaite convaincre les électeurs de voter pour lui en offrant une meilleure qualité de vie aux jeunes familles. « Quand je parle à mon amie qui est éducatrice spécialisée et qu’elle me dit : "J’ai un temps plein de 20 heures et j’aurais de la job pour 40 heures", je me dis qu’au lieu de faire des compressions, est-ce qu’on ne pourrait pas investir dans nos familles? »

Samuel Poulin, candidat dans Beauce-Sud pour la Coalition Avenir Québec. Photo : Radio-Canada/Olivia Laperrière-Roy

Samuel Poulin, 27 ans, candidat de la Coalition avenir Québec dans Beauce-Sud

Celui qui œuvrait comme attaché politique de son parti considère que l’élection du 1er octobre représente une « chance historique » pour les jeunes politiciens. « Je pense qu’on porte une responsabilité dans cette élection-là. Je dirais même une lourde responsabilité de prouver à la population que le politique peut changer. »

Comme ses camarades des autres partis, il croit que plusieurs avantages sont liés au fait d’être un jeune candidat. « Il y a un respect chez les jeunes. On est moins dans la partisanerie [...] Je pense que la population a soif de façons différentes pour faire de la politique », souligne-t-il.

C’est sûr que moi qui pense à avoir des enfants et à fonder une famille, j’ai une volonté que ça change. Samuel Huot, candidat caquiste

À l’aube de la légalisation du cannabis, il ne croit pas que tous les jeunes sont en faveur, surtout concernant l’âge légal. « On a tous des amis près de nous pour qui ça a brisé des vies. […] C’est pour ça qu’on propose la légalisation du cannabis à 21 ans plutôt qu’à 18 ans », rappelle-t-il.