Le biologiste Roger Larivière fait partie de ceux qui permettront aux participants de se familiariser avec la cueillette de champignons et promet une activité immersive.

Champignons en fête ce n'est pas qu'une conférence. On est sur le terrain, on cueille, on identifie et on consomme, comme je ferai dimanche au Parc d'Aiguebelle. Ce que je dis au monde, quand on veut se rassurer, il faut avoir au moins un livre .

Il existe un grand nombre d'espèces de champignons et de plantes prêtes pour la consommation. Leur identification peut s'avérer simple après une petite formation. Quant à la disponibilité, le temps chaud et sec a toutefois hypothéqué la récolte cette année.

Roger Larivière, biologiste, tenant une tige d'érythrone d'Amérique, ou « ail doux ». Photo : Radio-Canada

À cause des canicules, beaucoup de champignons sont sortis en boutons, et donnaient de l'espoir aux cueilleurs, malheureusement beaucoup ont séché sur pied, entre autres des chanterelles. Il y en a moins cette année et c'est un phénomène assez généralisé , souligne M. Larivière.

Plusieurs espèces sont néanmoins accessibles et disponibles en forêt. Outre les chanterelles, on retrouve des laccaires, des bolets, champignon crabe, l'un des plus faciles à identifier selon Roger Larivière.

Des champignons sauvages comestibles cueillis par Roger Larivière. Photo : Radio-Canada/Joël Côté