Il s'agit de la première visite papale depuis celle de Jean-Paul II en 1979.

Elle a lieu moins de deux semaines après la publication d'un rapport du procureur général de Pennsylvanie sur les abus sexuels commis par 300 prêtres pendant 70 ans aux dépens d'un millier de victimes.

Le pape a adressé lundi une lettre sans précédent aux catholiques du monde entier pour leur demander de contribuer à l'éradication de « cette culture de la mort ».

Le Vatican a annoncé mardi qu'il rencontrerait des victimes de prêtres pédophiles lors cette visite de deux jours en Irlande, où il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney et ses enfants, qui lui ont offert des fleurs.

Sa visite débute par un entretien avec le président Michael Higgins et le premier ministre Leo Varadkar, qui a promis de l'inviter à faire davantage pour mettre fin aux scandales au sein de l'Église.

Le pape François en compagnie du président de l'Irlande Michael Higgins durant sa visite à Dublin. Photo : Reuters/Dylan Martinez

Il se rendra ensuite à Knock, lieu de pèlerinage qui attire 1,5 million de fidèles chaque année, avant de terminer son voyage dimanche par une messe au Phoenix Park de Dublin, où se dresse toujours la grande croix érigée pour la visite de Jean-Paul II.

Les 500 000 billets disponibles pour y assister ont très vite trouvé preneurs, mais un certain nombre de places ont été réservées par un mouvement baptisé « Say Nope To The Pope » (Dites non au pape), qui appelle au boycottage de l'événement.

Plusieurs manifestations contre la venue du pape sont également prévues.

Une manifestante tient une bannière où on peut lire: « Justice pour les victimes de l'Église » à Dublin en Irlande. Photo : Reuters/Hannah Mckay

Des portraits de victimes de prêtres pédophiles accompagnés du mot-clic #Stand4Truth (Exigez la vérité) ont été projetés vendredi soir sur des bâtiments emblématiques de la ville, dont la cathédrale, pour appeler à un rassemblement qui doit coïncider avec la messe de dimanche.

Une veillée silencieuse doit par ailleurs avoir lieu le même jour [dimanche] sur le site des « Magdalene Laundries », des établissements religieux où des filles-mères étaient « rééduquées » dans des conditions proches de l'esclavage.

Les restes de plusieurs centaines de nourrissons y ont été exhumés en 2014.