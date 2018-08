La décision de fermer l'aréna a été prise lors d'une réunion extraordinaire du conseil tenue mardi, après qu'un essai de pression a révélé une fuite d'ammoniac possible dans le système de réfrigération de la patinoire.

C'est tellement triste. J'étais vraiment choquée , a dit Alaine Chartrand, qui a remporté les championnats nationaux de patinage artistique en 2017 et qui était membre du Club de patinage artistique de Prescott.

Évidemment, c'est un endroit très spécial pour moi. J'y patine depuis des années et des années et des années. Et souvent, c'était le dernier endroit où je m'entrainais avant d'aller à un événement international , ajoute Mme Cartrand.

Une grande perte pour la région

Les gestionnaires ne veulent pas prendre de risque, car les fuites d'ammoniac peuvent être mortelles. Une fuite qui s'est produite sur une patinoire à Fernie, en Colombie-Britannique, en octobre dernier, a tué trois travailleurs.

Le conseil municipal de Prescott a entrepris de trouver un terrain pour un nouveau centre communautaire, ce qui pourrait prendre plus de deux ans et coûter jusqu'à 10 millions de dollars.

Selon la présidente du club, Sandra Graham-Kirkby, la fermeture de la patinoire inaugurée il y a 51 ans va perturber sérieusement les activités du Club de patinage artistique de Prescott, où les patineurs s'y entrainent environ 6 mois par année.

Il y a des clubs à 15 à 20 minutes de distance, mais Mme Graham-Kirkby a dit que de nombreux patineurs de Prescott et leurs familles ont l'habitude d'avoir une patinoire bien située dans la ville.

Elle craint notamment que les patineurs abandonnent le sport s'ils n'ont pas accès à des installations adéquates et que le club local puisse éventuellement être forcé de se dissoudre.

Nous aimerions vraiment conserver notre identité en tant que club. Mais c'est un défi à ce stade-ci , a-t-elle dit.

Les équipes de hockey sont aussi touchées

En plus du club de patinage artistique de Prescott, il y a environ une demi-douzaine de clubs de hockey qui utilisaient l'aréna Léo Boivin, selon le site Web de la ville.

Les Rangers de South Grenville ont tweeté leur mécontentement avec la nouvelle de la fermeture de la patinoire, la qualifiant de « triste journée » pour la communauté locale.

Aucun membre du club n'a pu être joint pour obtenir des commentaires.

La ville explore maintenant d'autres utilisations récréatives du bâtiment qui ne nécessitent pas de réfrigération, y compris le soccer intérieur.

Prescott, en Ontario, se trouve à environ 95 kilomètres au sud d'Ottawa.

Avec les informations de Stu Mills et Trevor Pritchard.