Un texte d'Alexandre Duval

« La Ville de Québec compatit à la douleur des victimes et de leurs familles et est solidaire des autres villes québécoises et canadiennes qui ont vécu des drames semblables », indique la résolution.

Les élus s'appuient aussi sur des statistiques qui font état d'une augmentation des crimes commis avec des armes à feu au Canada ces dernières années.

S'adressant au gouvernement fédéral, ils réclament ainsi que le gouvernement interdise la vente, la possession et l'utilisation d'armes d'assaut, d'armes semi-automatiques et d'armes de poing pour le grand public.

Les Forces armées canadiennes, les corps policiers, les adeptes de la chasse, les amateurs de tir sportif et les collectionneurs seraient toutefois exemptés.

Resserrer les critères

La Ville de Québec voudrait aussi que les critères pour l'obtention d'une arme à feu soient resserrés au pays, « afin d'empêcher les cas où des individus qui présentent des risques clairs ne soient autorisés à [en] posséder ».

Le 20 mars dernier, la gouvernement fédéral déposait en chambre le projet de loi C-71, qui prévoit notamment de meilleures vérifications des antécédents, un contrôle plus strict du transport des armes et une nouvelle méthode de classification des armes.

Depuis son dépôt, ce projet de loi a généré son lot de critiques, plusieurs observateurs affirmant qu'il ne va pas assez loin.

Le comité exécutif de la Ville de Québec souhaite maintenant obtenir l'appui du conseil municipal, afin qu'il se prononce comme l'ont déjà fait les conseils de Montréal et Toronto au cours des dernières semaines.

Les élus de Toronto ont adopté leur résolution dans la foulée de la fusillade de la rue Danforth, survenue le 22 juillet, dans laquelle ont péri une jeune femme et une fillette.