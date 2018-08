Acteur fétiche du Québec, Rémy Girard interprétait cet été un comptable travaillant pour les motards dans La chute de l'empire américain, son 6e film avec Denys Arcand. Fort d'une carrière composée de 55 films, 35 téléséries et de nombreuses pièces de théâtre, Rémy Girard parle avec Louis-Philippe Ouimet de son amour du cinéma et de son parcours plus que remarquable.